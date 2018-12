★アメコミ知識ゼロの方のためのアメコミ講座　ＤＣ始めは”ティーン・タイタンズ”

杉山すぴ豊です。 今話題になっているアメコミ映画・TVドラマ! でもアメコミって言われてもまったくわからない、とか これだけ多いとどう楽しんでいいのかわからないという方のための基礎講座です。 今回はDCの中で一番初心者向にいい説のある”ティーン・タイタンズ”です (毎週月・木更新→改め不定期更新<笑>)

このアニメにはまった人も多いのでは?ティーン・タイタンズ

日本人でDCコミックのヒーロー好きの方にインタビューした時のことです。

DCを知るきっかけは?との質問に”ティーン・タイタンズ”と答える人は少なく

ありませんでした。

ティーン・タイタンズはカートゥーン・ネットワークで

アニメ化され、これで知ったという方も多いと思います。

なおアニメは大きく分けて2つあって

「ティーン・タイタンズ」と

そのキャラをよりコメディっぽくした

「ティーン・タイタンズ GO!」です。

「ティーン・タイタンズ GO!」はこの夏、全米では長編

アニメ映画が公開されました。

ティーンの名のとおり、10代のスーパーヒーローたちが

チームを組んで悪と戦います。

「ティーン・タイタンズ」

「ティーン・タイタンズGO!」映画版

ハリウッドのワーナー・ブラザース・スタジオ ストアで売っていた

「ティーン・タイタンズGO!」グッズ。人気です!

原作コミックでは正統派の冒険アクション

アニメ版のイメージがあるので、ギャグっぽいかなと

考えがちですが、正統派のヒーロー・アクションです。

流れを説明すると

*バットマンの相棒(サイドキック)だった初代ロビン

*フラッシュの相棒キッド・フラッシュ

*アクアマンの相棒アクアラッド

がつむじ風を操る怪人ミスター・ツイスターを倒すために

チームになったのが始まりです。

1964年のThe Brave and the Bold 誌54号でのことでした。

この時は”これからもチームでいこう”みたいな話に

なるのですが、チーム名はついていませんでした。

そして1965年のThe Brave and the Bold 誌60号で

この時初めてチーム名を”ティーン・タイタンズ”とし、

さらにワンダーウーマンの妹分ワンダーガールも加わりました。

そして1966年に、独立したタイトルの

Teen Titans(ティーン・タイタンズ)1号が発行されました。

ティーン・タイタンズのデビューをこの66年の創刊号と

考える文献もありますが、

チーム名はついていなかったけれど

1964年のThe Brave and the Bold 誌54号を

デビューとしています。

以下、チームはメンバーを変えていきました。

その変遷はこのトリビュート・ビデオをみてください。

アニメでおなじみの

*レイブン(魔女)

*スターファイヤー(スーパーパワーを持つタマラン星人の王女)

*ビーストボーイ(獣に変身できる)

*サイボーグ(ジャスティス・リーグにも加わるメカ人間)

は1980年代のニューティーンタイタンズ組です。

”ヤング・ジャスティス”そして”タイタンズ”

DCコミックにはティーン・タイタンズとは別に”ヤング・ジャスティス”

というチームがいます。

すごく大雑把に説明すると

*ティーン・タイタンズのメンバーが成長し、

ティーンではなくなったので”タイタンズ”というチームになった。

*一方、新たにティーンのヒーローだけのチームが生まれ、

それが”ヤング・ジャスティス”と名乗っっている。

ということになります。

なおこの手の作品がアニメ化・ドラマ化される時は、

かなり原作をアレンジします。

そのいい例がこれ。

来年ネットフリックスを通じて全世界で

配信される予定のDCドラマ「タイタンズ」です。

(アメリカではDCユニバースという配信サービスで配信)

このハードでダークなヒーロー物が

「ティーン・タイタンズGO!」と同じ原作なのです(笑)

逆に言えば、

様々な解釈。アプローチが成立するのが

DCコミックのいいところであり、

だからこんなにも沢山アニメ化・ドラマ化されるのかもしれませんね。