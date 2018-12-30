【当番医】１２月３１日

【３１日】

◇福井市◇休日急患センター（９時～２３時、城東４、内科）電話０７７６（２２）２０９９▽県こども急患センター（９時～２３時、城東４、小児科）電話０７７６（２６）８８００▽福井厚生病院（９時～１８時、下六条町）電話０７７６（４１）３３７７▽つくし野病院（９時～１８時、川合鷲塚町）電話０７７６（５５）１８００▽休日急患歯科診療所（９時～１７時、大願寺３）電話０７７６（２６）８４６８▽県精神科救急情報センター（終日）電話０７７６（６３）６８９９

◇坂井市◇春江病院（９時～１７時、春江町針原、内科）電話０７７６（５１）００２９▽宮崎病院（９時～１７時、三国町北本町２、外科）電話０７７６（８２）１００２

◇大野市◇休日急患診療所（９時～２１時、篠座、内科・外科・小児科）電話０７７９（６５）８９９９

◇勝山市◇福井勝山総合病院（９時～１７時、長山町２）電話０７７９（８８）０３５０

◇鯖江市◇広瀬病院（９時～１７時、旭町１）電話０７７８（５１）３０３０◇鯖江清水耳鼻咽喉科医院（９時～１７時、本町４）電話０７７８（５２）８７００◇今野内科（９時～１７時、幸町１）電話０７７８（５１）１０１８

◇越前町◇織田病院（９時～１７時、織田）電話０７７８（３６）１０００

〓越前市〓相木病院（９時～１７時、中央２）電話０７７８（２２）１６０７▽はしもと小児科クリニック（９時～１７時、帆山町）電話０７７８（２３）８０８０

◇敦賀市◇休日急患センター（９時～１２時、１３時～１５時、中央町２、内科・小児科・歯科）電話０７７０（２５）５３１１▽加藤胃腸科医院（９時～１２時、１３時～１７時、新松島町、外科系）電話０７７０（２５）６８８８ （受け付けは診療終了時間の１５分前まで）

◇若狭町◇加藤医院（９時～１７時、鳥浜）電話０７７０（４５）００４８

◇小浜市◇にしお内科（９時～１７時、南川町）電話０７７０（５３）２４０７

◇高浜町◇若狭高浜病院（９時～１７時、宮崎）電話０７７０（７２）０８８０