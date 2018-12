(画像は

丸山桂里奈

Instagramのスクリーンショット)

現在タレントとして活躍の場を広げる、丸山桂里奈。2011年、「FIFA女子ワールドカップ」で日本の初優勝に貢献した1人だ。2016年シーズン限りで現役を引退してからというもの、バラエティ番組では赤裸々なトークでの活躍ぶりはご存知の通りだ。

■丸山桂里奈の「差し入れ」

今年1月20日に放送された『有吉反省会』(日本テレビ)でも、MCの有吉弘行に「(差し入れは)もういい、って断ったら食パン持ってきた」と暴露されてから、視聴者にも浸透した丸山の「差し入れ」。

2018年、丸山の差し入れについて写真とともに報告している事例をいくつか紹介したい。

■「背後は大丈夫ですか?」

6月11日、お笑いコンビ・麒麟の川島明はツイッターで食パンの差し入れを報告。

「今回のは何から処理したらいいのかもう手に負えない。 翻訳ソフトが誤作動を起こしたかのような素敵な文章」とコメントしているように、食パンであることよりも添えられた手紙に衝撃を受けている様子。

「ご無沙汰して居ます。いつもTVのドラム管を通じて横目で見てます☆梅雨なので食パンにしました! 背後は大丈夫ですか?」

ドラム管…梅雨なので食パン? 背後の心配? と確かに不明な点は多いが「ただ一つ言えることは食パンは本当に美味しかった」とのこと。

■「ただただ怖い」

7月24日、有吉はツイッターで「日に日に謎めいてきて 最近はただただ怖い。。。」と怯えている様子を伝えた。もはや、食べ物というカテゴリから外れてきたようだ。

「本日まだ乾燥してないと思いきやとんでもなくこれから来ますからね」

斉藤が「これはどういう事なんですか?」というのは、丸山からのメッセージだろう。乾燥は肌や喉にも大敵だが…「とんでもなくこれから来る」の予告は怖い。

■「これはもう脅迫文」

12月5日、有吉が「恒例の差し入れ」とツイッターを更新。芸能界イチ丸山の差し入れをもらっているのはないだろうか。ただ「これはもう脅迫文に近い。。。」と丸山の差し入れに慣れることはないようだ。

「生あたたかく生ぬるい風です。そういう時は特に背後に気をつけて生活して下さるようお願いします。背後はノーマークなので」

「生あたたかく生ぬるい風」との書き出しが、恐怖心を煽る。

■「怖いよ」「怖すぎるよ」

12月5日、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が、丸山の写真とともに「もう怖いよ 添えてる御言葉が怖すぎるよ」とインスタを更新。

韓国グルメでもある「トッポキ」。カップで手軽に食べられると、ネットショッピングでも人気商品らしい商品「YOPPOKI(ヨッポキ)の差し入れのようだ。もう駄菓子の出番のほうが少なくなっている。

View this post on Instagram

もう怖いよ 添えてる御言葉が 怖すぎるよ #丸山桂里奈 #年末ホラー

A post shared by 吉村 崇(@hnkyoshimura) on Dec 5, 2018 at 5:14am PST

「本日、席が隣です。」

本来、言葉で交わしていれば通常の会話だが、メモにすると恐怖に変わる。

■「目に見えないものが…」

27日、タレントの東野幸治が「謎のメッセージが」と投稿。差し入れがなんだったのかは不明ではあるが、それを超えたメッセージの迫力。

View this post on Instagram

いつもの丸山桂里奈さんからの頂き物。 謎のメッセージが。 目に見えないものが動いてる⁈

A post shared by 東野幸治(@higashinodesu) on Dec 26, 2018 at 5:00pm PST

「行列の生放送ではお世話になり、ありがとうございました。本日すごく目に見えないものが動いています」

年末で疲れているのだろうか。それとも番組収録に緊張し、ドキドキしている様子だろうか。

■共演者の「背後」注意報は…

共演者である人には全員に差し入れをするという丸山。投稿しているのは芸人が多めのようだが、恐怖を感じるメッセージを笑いとして昇華している。

気になる「背後」問題だが、風邪のひきはじめは背中がゾクゾクすることも多い。また、肩から背中にかけての筋肉は、冷えると血流が悪くなり筋肉が凝り固まってしまうともいわれている。

元アスリート選手ならではの表現かもしれないが、おそらく「体調に気をつけてください」の優しさなのだろう。2019年も、謎の差し入れと背後の心配を続けてほしい。