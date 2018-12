物語を彩った「ビデオゲームの男たち」2018―その背中はデカかった【年末年始特集】

振り返れば激動の年だった2018年も、もう終わり。今年も様々なビデオゲームが発売されましたが、皆さんの「GOTY」はなんでしょうか?『レッド・デッド・リデンプション2』、『Forza Horizon 4』、『Marvel’s Spider-Man』、『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』……それとも、他のタイトル?まあ、好きだったタイトルは人それぞれあると思います。全部面白かったですしね。

では、2018年に発売されたゲームの中で最も印象に残った「男キャラクター」は誰でしょうか?筆者は加齢のせいか非常に涙もろいので、ゲーム中に登場する架空の人物なのに、いつの間にか感情移入して泣いてしまう、なんてことも多々ありました。

ということで、今回は、2018年発売ゲームを彩った「男たち」をご紹介します。筆者がプレイしたタイトルに限られるので、独断と偏見ではありますが、今年を代表する大きな背中を振り返ってみましょう。

クレイトス from『ゴッド・オブ・ウォー』

最初にご紹介するのは、ギリシャ神話の神々をジェノサイドしたことでお馴染みクレイトスさん。新生『ゴッド・オブ・ウォー』では、北欧神話をベースとした新たな世界へと活躍の場を移し、どっから出てきた?と思うこと間違いなしの息子と亡き妻の遺灰をとある場所に撒きに行きます。前シリーズのことも考えると、クレイトスと灰は切っても切れない関係なんですね。

復讐することが目的で、荒々しかったギリシャ神話時代のクレイトスと比べると、本作のクレイトスは落ち着いており、風貌もナイスダンディに。息子アトレウスに厳しく接しながらも深く想う心、エモーショナルなストーリーには心打たれました。深まっていく親子の絆にニコニコしている筆者ですが、最終盤のあれを見てしまうと、この先どうなってしまうのか、と今から次回作が楽しみで仕方ありません。

「The Game Awards 2018」でGOTYを受賞した本作でもひときわ輝いた「背中」、ぜひ堪能してみてほしいです。でもあの服装、ゼッタイ寒いですよね。

ファーザー from『ファークライ5』

危険なカルト教団「エデンズ・ゲート」の主として主人公に立ちはだかった「ファーザー」、本名ジョセフ・シード。前項のクレイトスと比べるとなにもかも違いますが、彼もまた、2018年を彩った男の1人と言えるでしょう。

ファーザーは、どこか捉えどころがなく、大胆不敵で、思考も読めない敵キャラクター。本気で人類を救うため(少なくとも本人は)にシェルターを整備したり、武器を蓄えたりと世界の崩壊に備えています。『ファークライ』シリーズの敵といえば、ヴァースやパガン・ミンといった尖りまくっている人物が多いですが、ファーザーはシリーズのいわば"伝統"は守りつつも、ゲーム作品の敵キャラクターとしてはまた違ったオーラを放っています。

彼の境遇には同情してしまう部分があるものの、地元住民の拉致や拷問を行っているのは事実。真面目に言ったところで誰も信じないでしょうから、高いカリスマ性と暴力でこうするしかないといえば、それはそれでまあ納得はできるんですけどね……。

ところで、あのエンディングを経た新作『ファークライ ニュードーン』ではどうなっているんだろうか……。うーん気になる。

オブラ・ディン号の皆さん from『Return of the Obra Dinn』

『Papers, Please』で知られるLucas Pope氏がリリースした『Return of the Obra Dinn』。姿を消して数年後、突如現れた商船「オブラ・ディン号」に東インド会社ロンドン本社所属の保険調査官として乗り込み、船員の行方を探しながら損害査定書を作成することを目的としたゲームです。

ざっくり言うと、本作は推理ゲームで、船員名簿も顔写真もあるのですが、誰が誰なのかはいっさいわかりません。船内では過去、壮絶な事態が起こっており、それを追体験しながらこの人は誰なのか、生きているのか死んでいるのか、死んでいるのなら死因はなんなのかを解き明かしていくのです。

筆者的には、本当に超大プッシュしたいキャラクターがいるのですが、名前がネタバレになるうえ、本作はリプレイ性が高い設計ではないので、なにも書けないのです。そのため、特定の個人ではなく、「オブラ・ディン号の皆さん」といたしました。まあ女性もいるのですが、そこは置いておきましょう。

船員は非常に多いのですが、どの人物もキャラが立っており、彼らの行く末が印象に残るのは間違いなし。筆者は買った日にクリアしましたが、かなり難しいのでメモ帳の準備をお忘れなく!!!!

アーサー・モーガン from『レッド・デッド・リデンプション2』

この男、「アーサー・モーガン」。『レッド・デッド・リデンプション2』の主人公で、時系列としては、前作より昔の本作にしか出てこない人物です。前作『レッド・デッド・リデンプション』の主人公ジョン・マーストンは、不器用だけど家族想いな男として荒野を駆け抜け、そのクライマックスも含めてユーザーの心を掴みました。

そのため、アーサー・モーガンという人物が主人公だと知ったとき、少し不安に思った人もいたかもしれません。ジョンがいるのに、なぜジョンを触らせてくれないのか、と筆者は最初、そう思っていました。しかし、アーサーとして物語を進めるにつれ、彼の人間としての魅力がわかってきます。

本来は犯罪人ですし、作中で善を成すか悪を成すかはプレイヤー次第ですが、あの世界で旅をしていくうちに、彼の人間臭さにいつの間にか夢中になっている自分がいました。自分が善人プレイでアーサーを操作していたからかもしれませんが、なんだかんだ人を見捨てられず、なんだかんだ人助けをしてしまう彼の人情に心が動かされてしまったようです。

「根は悪い人じゃないのよ」だなんて、映画やドラマでよく聞く使い古されたセリフ。

別に本作中には(おそらく)出てこないですが、なんとなくこのセリフが頭に思い浮かびました。今までは、いや悪人は悪人でしょ?と思っていましたし、実際(一般人から見たら)悪人ではあるんですけど、ああ…こういうことなんだな、と気づきました。もう「MOTY(Man of the Year)」ですよ。もう「MVM(Most Valuable Man)」ですよ。

現実世界の人間よりも人間らしい。ジョンに見せた優しさも忘れられません。アーサー、あんた良いヤツだよ。

というわけで、書いてる最中に思いついた、げむすぱ的「Man of the Year」はアーサー・モーガンに授与しようと思います!アーサーおめでとう。よろしければ、皆さんの「Man of the Year」もぜひお聞かせてください!!今年も最高でしたが、来年はどんな男たちに出会えるのでしょうか……。