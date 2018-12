【今週スタートの海外ドラマ】日本初放送となる話題の英国ドラマ2本がスタート！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおススメする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は日本初放送の英国ドラマが2本スタート! さらに最終シーズンとなるNetflixオリジナルシリーズ『レモニー・スニケットの世にも不幸なできごと』の配信も開始となる。お正月休みに見始めるのにぴったりの作品が揃った。お見逃しなく!

12月31日(月)から1月6日(日)スタートのおススメドラマは以下の通り。

■1月1日(火・祝)

・15:00~『コンドル~狙われたCIA分析官~』(WOWOW)

『ボルジア家 愛と欲望の教皇一族』のロドリーゴ役で知られるジェレミー・アイアンズの息子、マックス・アイアンズがCIA分析官を演じる話題作が日本初放送! CIAのフロント組織で分析官として働くジョー・ターナーは、同僚と開発したプログラムで生物兵器テロを未然に防ぐが、分析を進めるうち、製薬会社株の大量の取引に気付く。その翌日、二人組の襲撃により同僚全員が死亡。辛うじて逃げ切ったジョーだが、その襲撃の裏にはCIAの恐るべき陰謀が隠されていた...。本作は既にシーズン2への更新が決定している。

・『レモニー・スニケットの世にも不幸なできごと』シーズン3(Netflix)

"レモニー・スニケット"として知られるダニエル・ハンドラーの大ベストセラー児童小説を基にNetflixでドラマ化された『レモニー・スニケットの世にも不幸なできごと』。シーズン3ではオラフ伯爵の卑劣な企みや策略を次々とかわしてきたボードレール家の3姉弟妹は、ついに両親の謎の死の真相に近づくことに...。なお、今シーズンをもって幕を閉じることが決定している。

■1月6日(日)

・18:00~『プレス 事件と欲望の現場』(AXNミステリー)

今年の秋にBBC Oneで放送されたばかりの英国ドラマ。大手新聞社の「ヘラルド」とタブロイド紙「ポスト」という2つの巨大新聞社を舞台に、記者たちの終わりなき奮闘と葛藤をスリリングに、かつドラマチックに描く。企画・脚本・製作総指揮を担当するのは『女医フォスター』で知られるマイク・バートレット。そして『女医フォスター』でバートレットと組んだほか、『名探偵ポワロ』『刑事モース~オックスフォード事件簿~』『女王ヴィクトリア 愛に生きる』など様々な英国ドラマでメガホンを取ってきたトム・ヴォーンが6話すべてで監督を担っている。「ポスト」紙のCEO役で『名探偵ポワロ』のエルキュール・ポワロ役でおなじみのデビッド・スーシェが出演している。

Photo:

『コンドル~狙われたCIA分析官~』

(c) 2018 MGM Television Entertainment Inc. And Skydance Television, LLC. All Rights Reserved.

『プレス 事件と欲望の現場』

(c) Lookout Point