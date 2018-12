【最新！ゾンビからヴァンパイアへ】2019年大ヒット間違いなし驚愕の美容法

「美魔女」なる言葉が流行りだし、女性が益々美容に気が抜けなくなった今、 その美容法はセレブから一般人まで日々移り変わりが激しくなっている。 2019年女性が最も注目するのは、いや、注目すべきは「ヴァンパイア美容法」。 それは一体どういうものなのか・・・

SEOUL, SOUTH KOREA - JULY 22: Kim Jun-Su of South Korean boy band JYJ attends the photocall for the Musical 'DRACULA' at Opera Theater on July 22, 2014 in Seoul, South Korea. (Photo by Han Myung-Gu/Getty Images)

ゾンビやヴァンパイアと聞くとおぞましいシーンを思い出すが、そんな奇抜な名前が付けれられた美容法は今までもあった。

まずゾンビパックはリフトアップ、引き締め、整肌に良いとされたパックで

クリーム状のものを顔に塗ると数分で乾き、その乾いた時の顔の状態は見た目がボコボコで暗く

とても美とはかけ離れた見た目。まるでゾンビのようなおぞましい姿である。

しかし乾いた美容クリームパックを洗い流すと、肌はツルツルピカピカ、毛穴も目立たず

顔の輪郭がキュッとして小顔に!

ということで物凄い大ヒットした。

そんなゾンビパックから次いで今ハリウッドセレブの間で大流行しているのが

その名も「ヴァンパイアフェイシャル」

2019年はそんなセレブにとどまらず、世界中で大ヒットすること間違いなしの

大注目美容法。

どんなものかというと

NEW YORK, NY - DECEMBER 3: Andreja Pejic and Stella Maxwell attend Marc Jacobs, Sofia Coppola & Katie Grand Celebrate The Marc Jacobs Redux Grunge Collection And The Opening Of Marc Jacobs Madison at Marc Jacobs Madison on December 3, 2018 in New York City. (Photo by Aurora Rose/Patrick McMullan via Getty Images)

ヴァンパイア・ファイシャルとは、自分の血液をまず取り出し、それを分離させた血小板を豊富に含ませた血漿を肌に戻すというもの。効果は紫外線による肌のダメージから守る、シワの減少、毛穴減少、肌の基礎を強くするんだとか。

自分の血液から作られるから馴染みやすく効き目が凄いということで、

ステラ・マックスウェル、キムカーダシアン、バー・ラファエリなどハリウッドセレブにとどまらず

美容大国である韓国の有名人たちも美容皮膚科で日々受けている。

2019年は世界中の綺麗になりたい女性たちに支持されることでしょう。

注意点はHIV、B型肝炎、C型肝炎など血液に関する感染症の検査を受けてから行うことを

おすすめします。

NEW YORK, NY - DECEMBER 03: Kim Kardashian West attends opening night of 'The Cher Show' at Neil Simon Theatre on December 3, 2018 in New York City. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic)