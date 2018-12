『スマブラSP』ファイターたちの“寝顔”特集！女神と魔女の美しさに見蕩れ、気づけば数時間が経過していた・・・【特集後編】

『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』に登場するファイターの“寝顔”にピックアップし、過去最多を誇るファイター70体以上の寝顔を前編・後編に分けてご紹介するこの特集。

本記事ではその後編として、前編で紹介しきれなかったファイター計31体をご紹介していきます。寝顔や寝る体勢、他ファイターとの類似点などに注目して、ゆっくりたっぷりとお楽しみください!

◆ソニック

ソニックが目を閉じると、一瞬どこがまぶたか分からなくなってしまいます。

◆デデデ

あのハンマーは枕にもなるんですね。

◆ピクミン&オリマー

ピクミン&オリマーの場合、眠るのはオリマーだけでピクミンたちは起きています。戦闘中に眠ってしまったオリマーを心配しているようにも見えてきますね。

◆ルカリオ

片膝に手を置いて眠る姿はカッコ良さを感じさせます。というか、眠っていても波導は消えないんですね。

◆ロボット

普段はクリっとしている目が、眠っている時は真っ暗になっています。

◆トゥーンリンク

やっぱり「リンク」ですから、前編で紹介したリンクたちと似たような寝方になりました。

◆ウルフ

意外と獣らしい体勢で眠るウルフ。肩当てに付いているトゲトゲが、今にも顔に当たりそうで危ない!

◆むらびと

カラーによって顔や性別も変化するむらびとでしたが、寝方は皆同じでしたね。5枚目のむらびとだけ、まぶたの色が凄いことになっていますが。

◆ロックマン

ロックマンは拳を地面につけて眠っています。漫画やアニメで、召喚魔方陣からこんなポーズで出てくるキャラクターとかたまにいますよね。

◆Wii Fit トレーナー

男女のパターンが存在するWii Fti トレーナーですが、両方とも体育座りで顔を埋めて眠ってしまいます。

◆ロゼッタ&チコ

どうやら眠るのはロゼッタの方だけみたいです。なんだか、無防備なロゼッタをチコが守っているように見えてきますね。

◆リトル・マック

滲み出る練習で疲れ果てた感。上着やブランケットなどを掛けてあげたくなります。

◆ゲッコウガ

眠っていても、マフラーのような舌がほどけることはありません。

◆パルテナ

一目見た瞬間「美しい・・・」と思ってしまうほどの寝顔、さすがは女神様です。

◆パックマン

眠る体勢としては、マリオやルイージにそっくりですね。目を完全に閉じているパックマンって意外とレアかもしれません。

◆ルフレ

このシーンだけ見ると、完全に本を読みながら寝落ちしてしまったやつですね。

◆シュルク

他の剣士ファイターと違い、剣を背負っての睡眠となっています。シュルクは普段から剣を背負っていますので、そのせいでしょう。

◆クッパJr.

クッパJr.たちは眠っていても目が半開きになっていました。逆に、クッパクラウンは完全に睡眠状態です。

◆ダックハント

動物同士がくっついて眠るシーンは、いつ見ても癒されますね。原作が原作なのでちょっと複雑ですが。

◆リュウ

リュウは眠っていても、かなり厳つい顔つきです。そういえばリュウの特技って「どこでも寝られる」なんでしたっけ。

◆ケン

ケンもリュウと同じく厳つい顔つきで眠っていますね。格闘家というのはそういうものなのでしょうか?

◆クラウド

クールキャラで通っているクラウドは、寝顔もさぞかしクールなのでしょう・・・と思ったら意外とのほほんとしていました。

◆カムイ

『ファイアーエムブレム』勢ですが、寝方としてはリンクに近いですね。女性版のかわいさにはつい見入ってしまいます。

◆ベヨネッタ

これまた破壊力の強い寝顔が来ましたよ。起きている時でさえ美人なベヨネッタの寝顔なんて、さらに美しくなるに決まっているでしょう。

◆インクリング

インクリングは、イカ形態ではなくヒト形態で眠るようですね。

◆リドリー

骨格のせいかもしれませんが、リドリーも丸まって眠っているように見えます。意外とかわいいかも?

◆シモン

リュウやケンもかなり厳つい寝顔を見せていましたが、シモンはそれ以上ですね。

◆リヒター

リヒターも険しい寝顔なのかな・・・と思ったらメチャクチャ男前な寝顔でした。

◆キングクルール

お腹を支えながら眠っていることもあって、なんだか食後のお昼寝タイムみたいですね。

◆しずえ

しずえさんはすっごく幸せそうな顔で眠っていますね。見ているこっちまで癒されてしまいます。

◆ガオガエン

なんだか群れのボスって感じの堂々とした寝方ですね。周りにニャビーの群れが眠っている光景を想像できます。

というわけで、前後編にわたってファイターたちの寝顔を紹介してきました。この他にも、ファイターたちは様々な表情を戦いの中で見せてくれます。NPC戦などで余裕があったら、一時停止して彼らの表情を見てみると面白いかもしれません!

※なお今回の特集では、様々な顔パターンを生み出せるMiiファイターは除いています。ぜひご自身でお好みのMiiファイターを制作して、その寝顔を確認してみてください!

