＜新春ガイド＞宮城の交通

ＪＲ

東北線は３１日、帰省客らの利用を想定し福島－仙台間で臨時快速列車を上下計２本運行する。上りは仙台発午前１０時２９分、下り福島発は午後０時１７分。２日早朝には臨時普通列車「開運仙台初売り号」を設定。福島を午前４時に出発、各駅に停車し、仙台には同５時２０分に着く。

仙台市地下鉄・バス

仙台市地下鉄は３１日と１日、運行間隔が１５～２１分となる年末年始ダイヤを敷く。２、３日は土曜休日ダイヤ。３１～３日は南北線の始発が泉中央、富沢とも午前５時３５分。終発は泉中央午後１１時４３分、富沢午後１１時４７分。東西線の始発は八木山動物公園、荒井とも午前５時３５分。終発は八木山動物公園午後１１時４７分、荒井午後１１時４５分。

市バスは３１、２、３日が休日ダイヤで、３１日の運行は午後８時３０分始発の便まで。１日は特別ダイヤで、運行時間はおおむね午前８時～午後７時。詳細は各停留所に掲示。大崎八幡宮の初詣客による交通渋滞を避けるため、１～３日は南吉成線、貝ケ森団地線、東北大学病院経由交通公園線の運行経路を一部変更する。市地下鉄北仙台駅－川内駅の路線は運休する。

循環観光バス「るーぷる仙台」は年末年始、通常運行する。市交通局案内センター０２２（２２２）２２５６。

宮城交通

宮城交通、ミヤコーバスともに路線バスは３１～３日、原則休日ダイヤで運行する。栗原市民バスの尾松沢辺線と玉沢線、大崎市民バス、石巻営業所の仮設住宅循環線、永野線は３１～３日に運休。栗原市民バスの古川線と築館一関線、塩釜市内循環線は１日に運休する。

仙台発着の高速バスは、山形線が３１日と２、３日に休日ダイヤで運転。１日は特別ダイヤで２６往復し、始発は仙台、山形がともに午前７時発、最終は仙台午後１０時発、山形午後９時５０分発。盛岡線は１日が月～木ダイヤとなる。上山、福島、郡山、石巻、加美、古川、鳴子、大衡、蔵王町線の各線は３日まで休日ダイヤ。蔵王町線は３１、１日に上下計２本が運休する。宮交仙台高速バスセンター０２２（２６１）５３３３＝午前９時～午後７時＝。