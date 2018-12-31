＜新春ガイド＞宮城の初詣

◇大崎八幡宮（仙台市青葉区） 大崎八幡宮前バス停徒歩１分。仙台市地下鉄東西線国際センター駅から宮城交通のシャトルバスを１５～２０分おきに運行。３１日午後２時から大はらい式。１日午前０時から随時祈祷（きとう）。午前８時から歳旦祭。３１日午後１１時～１日午後６時と、２、３日午前９時～午後５時に神社前の県道（旧国道４８号）両側＝地図＝に駐車可能。他に広瀬川牛越緑地、澱緑地、八幡小、国見小、国見コミュニティ広場に無料駐車できる。社務所０２２（２３４）３６０６。

◇桜岡大神宮（青葉区） 東西線大町西公園駅徒歩２分。３１日午後２時から大はらい式と歳晩祭。１日午前０時から随時祈祷。午前１１時から元旦祭。境内の無料駐車場は５、６台のため公共交通機関の利用を。社務所０２２（２２２）６８２６。

◇東照宮（青葉区） 東照宮１丁目バス停、宮町５丁目バス停、ＪＲ仙山線東照宮駅それぞれ徒歩３分。３１日午後３時から大はらい式。１日午前０時～午後５時半、随時祈祷。午前８時から歳旦祭。駐車は境内。３１日夜～１日午後６時は五城中、小松島小も可。社務所０２２（２３４）３２４７。

◇瑞鳳殿（青葉区） るーぷる仙台の瑞鳳殿前バス停徒歩５分、路線バスの霊屋橋瑞鳳殿入口バス停徒歩１０分、東西線大町西公園駅徒歩１５分。無料観覧は３１日午後１１時～１日午後４時。本殿の開帳は１日午前８時半～午後４時。新年拝礼式は２日午前１１時。表参道入り口に無料駐車場約３０台。管理事務所０２２（２６２）６２５０。

◇県護国神社（青葉区） るーぷる仙台の仙台城跡バス停、路線バスの仙台城跡南バス停から徒歩２分。３１日午後２時から大はらい式。１日午前０時～午後５時、随時祈祷。午前１０時から歳旦祭。１～３日、無料駐車場１５０台。社務所０２２（２２３）７２５５。

◇成田山国分寺（青葉区） １日午前１１時～午後３時、１５分おきに東西線川内駅から無料シャトルバス。青葉山駅徒歩２０分。無料駐車場５００台。招福獅子舞は１、２日、和太鼓演奏は１日。寺務所０２２（２２５）８６４０。

◇定義如来西方寺（青葉区） 定義バス停徒歩５分。祈祷は１日午前０時１０分～午後４時半、おおむね１時間おきに１４回。無料駐車場７００台。寺務所０２２（３９３）２０１１。

◇愛宕神社（太白区） 愛宕神社前バス停徒歩５分。１日午前０時から元旦祭。祈祷は午後５時ごろまで随時。県武道館の無料駐車場は１日午前０時～午後５時。神社前の国道２８６号（旧国道４号）北行き車線は３１日午後１０時半～１日午後５時と、２、３日の午前８時半～午後５時に駐車可能。社務所０２２（２２３）６０９６。

◇仙台虚空蔵尊（太白区） 向山４丁目バス停徒歩１０分。１日午前０時～午後６時、随時祈祷。除夜の鐘を突いた１０８人に記念品。無料駐車場約２００台。寺務所０２２（２６６）６０９６。

◇秋保神社（太白区） 秋保神社前バス停徒歩１分。歳旦祭は１日午前１０時半。特製手作り福だこを先着約５０人に授与。１～３日の祈祷は予約制。無料駐車場約７０台。社務所０２２（３９９）２２０８。

◇塩釜神社（塩釜市） ＪＲ仙石線本塩釜駅、東北線塩釜駅徒歩１５分。３１日午後３時から大はらい式と除夜祭。１日午前８時から歳旦祭。表参道は混雑が予想されるため１日午前０～４時、午前１０時～午後３時に上りの一方通行になる。

塩釜市中心部は３１日午後１１時～１日午後５時、神社周辺の県道、市道を通行止めにする＝地図＝。三が日の無料駐車場は計２５００台以上。月見ケ丘運動公園（８００台）、ヨークベニマル塩釜店（５００台）など６カ所は１日のみ。塩釜一中（３００台）は２、３日のみ。神社表坂下（７０台）は２～７日、神社裏坂下（１２０台）は２～６日。北浜地区の国道４５号は３１日午後１１時～１日午後５時、２、３日の午前８時半～午後６時に路上駐車可。社務所０２２（３６７）１６１１。

◇御崎神社（気仙沼市唐桑町） ＪＲ気仙沼駅タクシー約３０分。１日午前０時から歳旦祭、祈祷は随時。駐車場約１００台。社務所０２２６（３２）３４０６。

◇柳津虚空蔵尊（登米市津山町） ＪＲ気仙沼線柳津駅タクシー約５分。三陸自動車道桃生津山ＩＣ（インターチェンジ）車約５分。祈祷は１日午前０時～午後５時、１時間～１時間半おき。２～１０日は午前８時～午後５時。無料駐車場約２０００台。寺務所０２２５（６８）２０７９。

◇横山不動尊（登米市津山町） ＪＲ気仙沼線ＢＲＴ陸前横山駅徒歩約８分。三陸自動車道桃生津山ＩＣ車約１０分。祈祷は１日午前０時～午後４時、１時間ごとに行われる。２～７日は午前９時～午後４時。無料駐車場約１００台。寺務所０２２５（６９）２２４９。

◇金華山黄金山神社（石巻市） １日午前０時から歳旦祭。午前７時半ごろから船の到着時間に合わせて大護摩祈祷。７日までの「七朝祭」の期間中は特別に本殿も参拝できる。社務所０２２５（４５）２３０１。

鮎川港発航路は１日午前６時４０分と午前７時半、午前７時５０分～午後１時５０分は４０分おきに出港。２日は午前９時、午前１０時、午前１１時半の３便、３日は午前１０時と午前１１時の２便が運航する。往復料金は中学生以上２５００円。小学生１２５０円。金華山航路事業協同組合０２２５（４４）１８５０。

女川港発は夜間航路が３１日午後１０時に出港し、１日午前２時に金華山を出る。１日は午前６時２０分と午前８時、午前１０時、２～３日は午前９時と午前１１時に女川港を出る。往復料金は中学生以上３１００円、小学生１５６０円。連絡先は潮プランニング０２２５（９８）９０３８。

◇竹駒神社（岩沼市） ＪＲ岩沼駅徒歩約１０分。３１日午後３時から年越しの大はらい、除夜祭。１日午前０時から歳旦祭、祈祷は１時間おきに午後５時まで。

岩沼市中心部は３１日午後１０時～１日午後６時、交通規制が敷かれる＝地図＝。神社周辺の道路は車両通行禁止や一方通行。仙台方面から国道４号バイパスを南進する車は梶橋交差点など１０カ所で右折が禁止され、神社側に入れない。

駐車場は３１、１日、市民会館周辺など１５カ所に計約４２００台分が用意される。神社西側は大型バスや指定車両専用。３１日午後１１時～１日午前２時、エフエムいわぬま７７．９メガヘルツで空車情報を流す。参拝客向けに市民会館と神社表参道入り口を循環する無料バスを運行する。社務所０２２３（２２）２１０１。

◇金蛇水神社（岩沼市） ＪＲ岩沼駅から車で約１０分。１日午前０時から歳旦祭、午前０時～午後４時に祈祷。駐車場はハナトピア岩沼など３カ所に計約５００台。社務所０２２３（２２）２６７２。