【このあと12時5分より】全国高校サッカー選手権 国士舘vs米子北

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、駒沢陸上競技場で国士舘高等学校(男子) vs 米子北高等学校(男子)の試合が行われる。初戦を突破するのは、15年ぶりに激戦区東京制覇を果たした国士舘か？9年間で県内の公式戦無敗で揺るがない鳥取の絶対王者米子北か？

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メンバー

■ 国士舘高等学校(男子)

GK　1　小松 直登

DF　3　永吉 風太

DF　5　菊地 駿斗

DF　13　下田 晃大

DF　23　大場 澪冶

MF　6　濱部 響乃介

MF　7　長谷川 翔 (Cap.)

MF　8　唐澤 大地

FW　10　柳 陽哉

FW　11　丸山 龍基

FW　19　田中 壮太

GK　17　山田 大晴

DF　2　村崎 海斗

DF　4　長島 佑仁

MF　9　佐藤 慶哉

MF　15　井上 優太

MF　16　荘原 聡

MF　26　沼澤 太孔

FW　18　福田 竜之介

FW　29　中島 隆之介

監督　　上野 晃慈

■ 米子北高等学校(男子)

GK　17　長崎 勇也

DF　2　田中 秀磨

DF　4　阿部 優貴 (Cap.)

DF　10　岡田 大和

DF　19　高橋 祐翔

MF　8　高橋 諒

MF　11　原田 海

MF　13　安田 竜大

MF　27　佐野 海舟

FW　14　﨑山 友太

FW　29　葉間田 累

GK　1　岩田 大河

DF　3　横山 凌雅

DF　5　馬塲 隆聖

MF　6　田中 純平

MF　9　三好 倖成

MF　12　後藤 佑也

MF　15　安良田 士隅

MF　16　中川 竜之介

MF　18　植田 葉月

監督　　中村 真吾

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