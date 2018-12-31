【このあと12時5分より】全国高校サッカー選手権 浦和南vs東福岡

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、NACK5スタジアム大宮で浦和南高等学校(男子) vs 東福岡高等学校(男子)の試合が行われる。
"赤き血のイレブン"浦和南と、"赤い彗星"東福岡の大注目の一戦！果たして初戦突破を決めるのは、どちらのチームか！？
メンバー
■ 浦和南高等学校(男子)
GK 17 正野 友稀
DF 2 渡辺 優人
DF 5 相馬 海音
DF 11 狩集 洸哉
DF 20 庄司 千暁
MF 7 鹿又 耕作 (Cap.)
MF 8 岡田 竜哉
MF 9 草野 皓
MF 10 大坂 悠力
MF 21 中道 麗心
FW 25 佐藤 智隆
GK 1 桒原 丞
DF 3 西村 滉雄
DF 4 大谷 祐介
DF 16 三浦 遼介
MF 6 田代 幹人
MF 13 半田 太我
MF 14 窪田 亮輔
MF 18 池畠 和紀
MF 30 徳谷 歩
監督 野崎 正治
■ 東福岡高等学校(男子)
GK 1 松田 亮
DF 2 中村 拓海
DF 3 中西 渉真
DF 4 西田 翔央
DF 15 丸山 海大
MF 6 中村 拓也 (Cap.)
MF 8 野寄 和哉
MF 10 篠田 憲政
MF 11 井本 寛次
MF 18 荒木 遼太郎
FW 9 大森 真吾
GK 14 豊島 昂盟
DF 5 岩城 雄大
DF 12 知花 健太郎
DF 23 モヨ マルコム強志
MF 7 福田 翔生
MF 16 牧山 晃政
MF 17 青木 俊輔
FW 20 堺 悠人
FW 21 中村 駿介
監督 森重 潤也