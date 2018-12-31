【このあと12時5分より】全国高校サッカー選手権 浦和南vs東福岡

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、NACK5スタジアム大宮で浦和南高等学校(男子) vs 東福岡高等学校(男子)の試合が行われる。

"赤き血のイレブン"浦和南と、"赤い彗星"東福岡の大注目の一戦！果たして初戦突破を決めるのは、どちらのチームか！？

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メンバー

■ 浦和南高等学校(男子)

GK　17　正野 友稀

DF　2　渡辺 優人

DF　5　相馬 海音

DF　11　狩集 洸哉

DF　20　庄司 千暁

MF　7　鹿又 耕作 (Cap.)

MF　8　岡田 竜哉

MF　9　草野 皓

MF　10　大坂 悠力

MF　21　中道 麗心

FW　25　佐藤 智隆

GK　1　桒原 丞

DF　3　西村 滉雄

DF　4　大谷 祐介

DF　16　三浦 遼介

MF　6　田代 幹人

MF　13　半田 太我

MF　14　窪田 亮輔

MF　18　池畠 和紀

MF　30　徳谷 歩

監督　　野崎 正治

■ 東福岡高等学校(男子)

GK　1　松田 亮

DF　2　中村 拓海

DF　3　中西 渉真

DF　4　西田 翔央

DF　15　丸山 海大

MF　6　中村 拓也 (Cap.)

MF　8　野寄 和哉

MF　10　篠田 憲政

MF　11　井本 寛次

MF　18　荒木 遼太郎

FW　9　大森 真吾

GK　14　豊島 昂盟

DF　5　岩城 雄大

DF　12　知花 健太郎

DF　23　モヨ マルコム強志

MF　7　福田 翔生

MF　16　牧山 晃政

MF　17　青木 俊輔

FW　20　堺 悠人

FW　21　中村 駿介

監督　　森重 潤也

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