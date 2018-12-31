【このあと12時5分から】全国高校サッカー選手権 桐光学園vs大津

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、ニッパツ三ツ沢球技場で桐光学園高等学校(男子) vs 熊本県立大津高等学校(男子)の試合が行われる。
初戦から優勝候補同士の対決！U-19日本代表の西川潤擁する桐光学園！対するは、福島、吉村の高校ナンバーワンCBコンビが率いる大津！初戦突破を果たすのはどちらのチームか！？！？
メンバー
■ 桐光学園高等学校(男子)
GK 1 北村 公平
DF 3 金子 開研
DF 4 内田 拓寿
DF 5 望月 駿介 (Cap.)
DF 6 岡 孝樹
MF 7 國谷 敦史
MF 8 中村 洸太
MF 9 阿部 龍聖
MF 11 佐々木 ムライヨセフ
FW 10 西川 潤
FW 15 敷野 智大
GK 17 桃井 玲
DF 2 田中 彰真
MF 12 押田 莉南
MF 14 中川 優
MF 16 奈良坂 巧
MF 20 松永 陽平
FW 13 西牧 蓮
FW 18 鷲塚 蓮
FW 19 神田 洸樹
監督 鈴木 勝大
■ 熊本県立大津高等学校(男子)
GK 1 松村 龍之介
DF 2 西原 大地
DF 3 岩本 侑大
DF 5 吉村 仁志
DF 6 福島 隼斗 (Cap.)
MF 7 松原 亘紀
MF 8 大竹 悠聖
MF 10 水野 雄太
MF 15 富永 大翔
FW 9 大崎 舜
FW 11 奥原 零偉
GK 21 福山 翔紀
DF 4 毛利 友哉
DF 12 吉田 陽三郎
DF 13 立野 航海
MF 14 高見 柊真
MF 17 上田 颯太
MF 24 馬場 大暉
FW 19 濃野 公人
FW 29 宮原 愛輝
監督 古閑 健士