【このあと12時5分から】全国高校サッカー選手権 東邦vs大分

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、等々力陸上競技場で東邦高等学校(男子) vs 大分高等学校(男子)の試合が行われる。堅守の東方と攻撃力が自慢の大分の一戦！

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メンバー

■ 東邦高等学校(男子)

GK 1 木下 堅登

DF 2 河合 康太郎 (Cap.)

DF 3 河田 有生

DF 4 伊藤 晃瑠

DF 5 沼田 祐輝

DF 8 野瀬 翔也

MF 6 仲井 涼太

MF 7 杉山 祐輝

MF 10 藤原 颯

MF 11 豊嶋 宥達

FW 9 河邊 雄大

GK 12 判治 実紀

GK 21 野田 大智

DF 13 高瀬 大輝

DF 18 栗木 良輔

DF 23 藤井 滉陽

MF 16 中道 竜生

FW 15 平松 璃久

FW 17 山口 夕貴

FW 19 成瀬 秀真

監督 横井 由弦

■ 大分高等学校(男子)

GK 12 野仲 龍斗

DF 2 竹谷 悠

DF 3 佐藤 芳紀

DF 5 荻本 翔

DF 6 小澤 和真

MF 8 重見 柾斗

MF 10 山口 卓己 (Cap.)

MF 15 吉岡 翼

MF 18 菊地 孔明

MF 19 永松 恭聖

FW 9 谷川 海翔

GK 21 阿部 優磨

DF 4 穴井 康太

MF 7 川﨑 脩斗

MF 14 三代 賢司

MF 16 常行 隼史

MF 17 飛瀬 龍宝

MF 22 林 孝伸

FW 11 工藤 元太

FW 13 後藤 駿介

監督 小野 正和