大会が本格化！31日は1回戦15試合

12月30日、晴天の中、"冬の風物詩"第97回全国高校サッカー選手権がついに開幕。
平成最後の選手権が開幕を迎えた。大会初日となった30日は開幕戦(レポート)が行われ、壮絶なPK戦の末に那覇西(沖縄)が地元の駒澤大学高等学校(東京)を退け、2回戦に駒を進めた。そして、31日は1回戦15試合が首都圏8会場で行われ、大会が本格化していく。平成最後の王者の称号はどの高校が手にするのか。なお、決勝は14日に埼玉スタジアムで行われる。
▽1回戦
駒澤大学高等学校(東京Ｂ) 1-1(PK:9-10) 那覇西(沖縄)※開幕戦
浦和南(埼玉) - 東福岡(福岡)
尚志(福島) - 神村学園(鹿児島)
帝京長岡(新潟) - 高知西(高知)
旭川実(北海道) - 和歌山北(和歌山）
桐光学園(神奈川) - 大津(熊本)
東邦(愛知) - 大分(大分)
岐阜工(岐阜) - 立正大淞南(島根)
遠野(岩手) - 岡山学芸館(岡山)
仙台育英(宮城) - 一条(奈良)
国士舘(東京Ａ) - 米子北(鳥取)
丸岡(福井) - 東山(京都)
富山第一(富山) - 西京(山口)
秋田商(秋田) - 四日市中央工(三重)
明秀日立(茨城) - 大阪学院(大阪)
星稜(石川) - 関西学院(兵庫)