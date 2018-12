「ドラゴンポーカー」チャレンジダンジョン「逆襲の三竜」が本日より復刻開催！

アソビズムは、iOS/Android向けアプリ「ドラゴンポーカー」において、本日12月31日よりチャレンジダンジョン「逆襲の三竜」を復刻開催する。

■復刻チャレンジダンジョン「逆襲の三竜」に挑め!

開催期間

2018年12月31日(月)12:00~2019年1月14日(月・祝)11:59まで

チャレンジダンジョン概要

ボスバトル1戦のみ

バトル中の乱入不可

4人目以降はフレンドでなくても参加可能(マッチング時)

ダンジョンに挑戦する際、最大スタミナの6分の1を消費

SPブースト不可

ボスを倒すとランダムで、覚醒進化用の限定素材やオーブなどレアアイテムが手に入る

※本チャレンジダンジョンで手に入る覚醒進化素材は「覚醒の書」「竜神の宝玉」となります。

覚醒進化後の「超炎竜ヴォルクス」

覚醒進化後の「超水竜ディリース」

覚醒進化後の「超地竜ガルドス」

■「第129回コロシアム本戦」開催中!

開催期間

2018年12月31日(月)~2019年1月6日(日)

コロシアム開催時間

7:00~8:59

12:00~13:59

17:00~18:59

21:00~22:59

バトルについて

コロシアムのバトルは、5人vs5人で1人1枚ずつカードを出して役勝負をします。より強い役を作ったチームが先攻となり、相手チームへ攻撃を行います。攻撃時に与えたダメージはBPとして加点され、5ターン終了後、合計BPが多いチームが勝利となります。

特効スキルについて

コロシアムでは、通常よりも高い効果を発揮する「特効スキル」が設定されています。今回のコロシアムの「特効スキル」は、突・爪・暗闇です。これらのスキルを所有するカードをバトルで使用すると、多くのダメージを与えることができます。

報酬について

バトルに勝利すると、勝利報酬としてドラゴンメダルを獲得できます。今回のコロシアム開催期間内での勝利数や、これまでの通算勝利数に応じてメダルを獲得でき、敗北した場合でも少量のメダルが手に入ります。獲得したドラゴンメダルは「ドラゴンメダル交換所」で豪華アイテムと交換できます!

