〔高齢者交通死亡事故多発警報〕山口県で今年初の発令(12/31～1/6)

山口県内で12月21日～29日の9日間に、65歳以上の高齢者が関係する交通死亡事故が4件発生したことを受け、交通安全山口県対策協議会は31日、今年初となる「高齢者交通死亡事故多発警報」を発令し、2019年1月6日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

なお山口県内での2018年交通事故死者(速報値)は12月29日現在、計52人(前年比26人減)、うち65歳以上の高齢者は32人と6割超を占めています。

【山口県内での2018年交通事故死者数】(12月29日現在：速報値)

・ 1月：0人(－2) うち高齢者0人(－1) 高齢者警報 01/02～/06 ※2017年末の延長分

・ 2月：1人(－3) 1人(－2)

・ 3月：8人(±0) 5人(－3)

・ 4月：7人(＋2) 5人(＋2)

・ 5月：1人(－6) 0人(－3)

・ 6月：3人(－1) 3人(＋2)

・ 7月：4人(－6) 3人(－1)

・ 8月：3人(±0) 1人(－1)

・ 9月：6人(＋2) 4人(＋1)

・10月：6人(－2) 1人(－2)

・11月：4人(－8) 3人(－7)

・12月：9人(－2) 6人 高齢者警報 12/31～01/06

・6.98日に1人の割合(上期9.05日/下期5.69日)

・都道府県別：総数27位 増減数46位 増減率47位 人口10万人比19位

・年間死者数：2017年79人 16年64人 15年64人 14年58人 13年65人

うち高齢者： 50人 30人 44人 29人 32人

※山口県における「高齢者交通死亡事故多発警報」発令基準

・おおむね10日間に高齢者が関係する交通死亡事故が4件以上発生