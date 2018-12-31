〔高齢者交通死亡事故多発警報〕山口県で今年初の発令(12/31～1/6)

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山口県内で12月21日～29日の9日間に、65歳以上の高齢者が関係する交通死亡事故が4件発生したことを受け、交通安全山口県対策協議会は31日、今年初となる「高齢者交通死亡事故多発警報」を発令し、2019年1月6日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。
なお山口県内での2018年交通事故死者(速報値)は12月29日現在、計52人(前年比26人減)、うち65歳以上の高齢者は32人と6割超を占めています。

【山口県内での2018年交通事故死者数】(12月29日現在：速報値)
・ 1月：0人(－2)　うち高齢者0人(－1)　高齢者警報　01/02～/06　　※2017年末の延長分
・ 2月：1人(－3)　　　　　　1人(－2)
・ 3月：8人(±0)　　　　　　5人(－3)
・ 4月：7人(＋2)　　　　　　5人(＋2)
・ 5月：1人(－6)　　　　　　0人(－3)
・ 6月：3人(－1)　　　　　　3人(＋2)
・ 7月：4人(－6)　　　　　　3人(－1)
・ 8月：3人(±0)　　　　　　1人(－1)
・ 9月：6人(＋2)　　　　　　4人(＋1)
・10月：6人(－2)　　　　　　1人(－2)
・11月：4人(－8)　　　　　　3人(－7)
・12月：9人(－2)　　　　　　6人　　　 高齢者警報　12/31～01/06

・6.98日に1人の割合(上期9.05日/下期5.69日)
・都道府県別：総数27位 増減数46位 増減率47位 人口10万人比19位
・年間死者数：2017年79人 16年64人 15年64人 14年58人 13年65人
　うち高齢者：　　　50人 　　30人 　　44人 　　29人 　　32人

※山口県における「高齢者交通死亡事故多発警報」発令基準
・おおむね10日間に高齢者が関係する交通死亡事故が4件以上発生

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