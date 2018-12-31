【岡山学芸館が2点先制】全国高校サッカー選手権1回戦

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、味の素フィールド西が丘で岩手県立遠野高等学校(男子) vs 岡山学芸館高等学校(男子)の試合が行われている。
メンバー
■ 岩手県立遠野高等学校(男子)
GK 1 菊池 龍
DF 2 千田 一成
DF 3 畑瀬 雅矢
DF 4 及川 幸毅
DF 6 米澤 義亜
MF 7 太田 竜雅 (Cap.)
MF 8 菅原 佑太
MF 14 遠藤 圭哉
FW 9 赤坂 輝海
FW 10 立花 健斗
FW 11 及川 魁士
GK 17 菊池 朋哉
DF 12 馬場 隼哉
DF 22 千葉 寿智
DF 28 佐々木 蒼
MF 15 塩谷 直紀
MF 16 渡邉 拓磨
MF 19 佐藤 隼
FW 20 菊池 大和
FW 26 中野 友佑輝
監督 長谷川 仁
■ 岡山学芸館高等学校(男子)
GK 1 八井田 舜
DF 2 森井 麻央
DF 3 仲達 大翔
DF 15 伊藤 柊都
DF 16 香西 泰成
MF 5 上山 拳史郎
MF 6 山田 龍之介
MF 8 鶴海 翔大
MF 10 永田 一真 (Cap.)
MF 11 藤井 大地
FW 9 岡田 知也
GK 12 國本 希来
DF 4 永久 龍之介
DF 14 栗元 温海
DF 21 堀 旺次朗
MF 7 前田 光輝
MF 19 大山 宣明
MF 23 末瀬 由太郎
MF 24 杭谷 瞳伍
FW 20 須賀 大貴
監督 高原 良明