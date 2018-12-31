晴山岬のゴールで2点目！全国高校サッカー選手権 帝京長岡vs高知西

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、浦和駒場スタジアムで帝京長岡高等学校(男子) vs 高知西高等学校(男子)の試合が行われている。

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メンバー

■ 帝京長岡高等学校(男子)

GK　17　猪越 優惟

DF　2　小泉 善人 (Cap.)

DF　3　長渡 彗汰

DF　4　吉田 晴稀

DF　6　手塚 克志

MF　5　丸山 喬大

MF　8　田中 克幸

MF　14　谷内田 哲平

MF　22　梨本 夢斗

FW　10　小池 晴輝

FW　11　晴山 岬

GK　1　土岡 優晟

DF　12　本田 翔英

DF　16　吉田 勇介

MF　7　中島 颯太

MF　13　礒貝 飛那大

MF　19　岩﨑 慶太

FW　9　冬至 直人

FW　20　矢尾板 岳斗

FW　23　関 健斗

監督　　古沢 徹

■ 高知西高等学校(男子)

GK　1　石川 敦也

DF　4　市川 陽太

DF　16　谷本 虎翼

MF　5　府川 拓渡 (Cap.)

MF　6　宮崎 祥亘

MF　7　工藤 篤弥

MF　8　中山 脩麻

MF　14　岡本 青龍

FW　11　西村 陸人

FW　13　小谷 春人

FW　23　辻元 智哉

GK　17　高鴨 芳貴

DF　2　武市 涼汰

DF　3　山本 樹輝

DF　21　嶋﨑 壮汰

MF　10　木下 佳祐

MF　15　田中 大智

MF　24　大川 寛太

FW　9　桑鶴 伊吹

FW　29　村田 飛馬

監督　　寺尾 拓

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