長谷川の得点で秋田商が先制！全国高校サッカー選手権 秋田商vs四日市中央工

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、フクダ電子アリーナで秋田商業高等学校(男子) vs 四日市中央工業高等学校(男子)の試合が行われている。
メンバー
■ 秋田商業高等学校(男子)
GK 12 山口 雄也
DF 2 山本 翔太
DF 3 松野 真士
DF 5 高橋 海陽
DF 18 田近 奈生
MF 6 富田 蓮史郎
MF 8 伊藤 拓
MF 9 鈴木 宝 (Cap.)
MF 10 原田 悠翔
MF 11 鈴木 銀華
FW 7 長谷川 悠
GK 1 成田 佳輝
DF 4 小日山 涼生
DF 20 武石 恭諒
DF 28 藤原 歩
MF 13 加藤 諒竜
MF 14 柏谷 一輝
MF 29 笹原 歩起
FW 24 糟谷 歩
FW 30 久保 潤竜
監督 小林 克
■ 四日市中央工業高等学校(男子)
GK 1 伊藤 龍世
DF 5 山本 龍平 (Cap.)
DF 17 中村 健人
DF 18 荒堀 塔矢
DF 20 北川 博人
MF 8 森島 秀
MF 10 森 夢真
MF 14 矢田 聖真
MF 24 川尻 裕吏
FW 7 田口 裕也
FW 11 和田 彩起
GK 12 小川 拳世
DF 3 佐々木 崇斗
DF 22 永﨑 楓人
MF 9 浅野 瑞稀
MF 15 匂坂 綾大
FW 13 青木 柊真
FW 16 宮木 優一
FW 19 有馬 玲穏
FW 23 髙木 良磨
監督 樋口 士郎