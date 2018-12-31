【速報中】国士舘vs米子北は、米子北が1点リードで前半を折り返す

駒沢陸上競技場で行われている全国高校サッカー選手権1回戦の国士舘高等学校(男子) vs 米子北高等学校(男子)の試合は前半を終え、米子北が国士舘相手に1点リードを奪っています。後半米子北はリードを維持できるか、国士舘は1点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ 国士舘高等学校(男子)
GK 1 小松 直登
DF 3 永吉 風太
DF 5 菊地 駿斗
DF 13 下田 晃大
DF 23 大場 澪冶
MF 6 濱部 響乃介
MF 7 長谷川 翔 (Cap.)
MF 8 唐澤 大地
FW 10 柳 陽哉
FW 11 丸山 龍基
FW 19 田中 壮太
GK 17 山田 大晴
DF 2 村崎 海斗
DF 4 長島 佑仁
MF 9 佐藤 慶哉
MF 15 井上 優太
MF 16 荘原 聡
MF 26 沼澤 太孔
FW 18 福田 竜之介
FW 29 中島 隆之介
監督 上野 晃慈
■ 米子北高等学校(男子)
GK 17 長崎 勇也
DF 2 田中 秀磨
DF 4 阿部 優貴 (Cap.)
DF 10 岡田 大和
DF 19 高橋 祐翔
MF 8 高橋 諒
MF 11 原田 海
MF 13 安田 竜大
MF 27 佐野 海舟
FW 14 﨑山 友太
FW 29 葉間田 累
GK 1 岩田 大河
DF 3 横山 凌雅
DF 5 馬塲 隆聖
MF 6 田中 純平
MF 9 三好 倖成
MF 12 後藤 佑也
MF 15 安良田 士隅
MF 16 中川 竜之介
MF 18 植田 葉月
監督 中村 真吾