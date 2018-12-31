【速報中】桐光学園vs大津は、大津が2点リードで前半を折り返す

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サッカー 試合サマリー

ニッパツ三ツ沢球技場で行われている全国高校サッカー選手権1回戦の桐光学園高等学校(男子) vs 熊本県立大津高等学校(男子)の試合は前半を終え、大津が桐光学園相手に2点リードを奪っています。後半大津はリードを維持できるか、桐光学園は2点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。

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メンバー

■ 桐光学園高等学校(男子)

GK　1　北村 公平

DF　3　金子 開研

DF　4　内田 拓寿

DF　5　望月 駿介 (Cap.)

DF　6　岡 孝樹

MF　7　國谷 敦史

MF　8　中村 洸太

MF　9　阿部 龍聖

MF　11　佐々木 ムライヨセフ

FW　10　西川 潤

FW　15　敷野 智大

GK　17　桃井 玲

DF　2　田中 彰真

MF　12　押田 莉南

MF　14　中川 優

MF　16　奈良坂 巧

MF　20　松永 陽平

FW　13　西牧 蓮

FW　18　鷲塚 蓮

FW　19　神田 洸樹

監督　　鈴木 勝大

■ 熊本県立大津高等学校(男子)

GK　1　松村 龍之介

DF　2　西原 大地

DF　3　岩本 侑大

DF　5　吉村 仁志

DF　6　福島 隼斗 (Cap.)

MF　7　松原 亘紀

MF　8　大竹 悠聖

MF　10　水野 雄太

MF　15　富永 大翔

FW　9　大崎 舜

FW　11　奥原 零偉

GK　21　福山 翔紀

DF　4　毛利 友哉

DF　12　吉田 陽三郎

DF　13　立野 航海

MF　14　高見 柊真

MF　17　上田 颯太

MF　24　馬場 大暉

FW　19　濃野 公人

FW　29　宮原 愛輝

監督　　古閑 健士

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