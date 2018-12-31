【速報中】秋田商vs四日市中央工は、秋田商が1点リードで前半を折り返す

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サッカー 試合サマリー

フクダ電子アリーナで行われている全国高校サッカー選手権1回戦の秋田商業高等学校(男子) vs 四日市中央工業高等学校(男子)の試合は前半を終え、秋田商が四日市中央工相手に1点リードを奪っています。後半秋田商はリードを維持できるか、四日市中央工は1点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。

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メンバー

■ 秋田商業高等学校(男子)

GK　12　山口 雄也

DF　2　山本 翔太

DF　3　松野 真士

DF　5　高橋 海陽

DF　18　田近 奈生

MF　6　富田 蓮史郎

MF　8　伊藤 拓

MF　9　鈴木 宝 (Cap.)

MF　10　原田 悠翔

MF　11　鈴木 銀華

FW　7　長谷川 悠

GK　1　成田 佳輝

DF　4　小日山 涼生

DF　20　武石 恭諒

DF　28　藤原 歩

MF　13　加藤 諒竜

MF　14　柏谷 一輝

MF　29　笹原 歩起

FW　24　糟谷 歩

FW　30　久保 潤竜

監督　　小林 克

■ 四日市中央工業高等学校(男子)

GK　1　伊藤 龍世

DF　5　山本 龍平 (Cap.)

DF　17　中村 健人

DF　18　荒堀 塔矢

DF　20　北川 博人

MF　8　森島 秀

MF　10　森 夢真

MF　14　矢田 聖真

MF　24　川尻 裕吏

FW　7　田口 裕也

FW　11　和田 彩起

GK　12　小川 拳世

DF　3　佐々木 崇斗

DF　22　永﨑 楓人

MF　9　浅野 瑞稀

MF　15　匂坂 綾大

FW　13　青木 柊真

FW　16　宮木 優一

FW　19　有馬 玲穏

FW　23　髙木 良磨

監督　　樋口 士郎

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