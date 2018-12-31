晴山が本日2点目！全国高校サッカー選手権 帝京長岡vs高知西

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、浦和駒場スタジアムで帝京長岡高等学校(男子) vs 高知西高等学校(男子)の試合が行われている。
メンバー
■ 帝京長岡高等学校(男子)
GK 17 猪越 優惟
DF 2 小泉 善人 (Cap.)
DF 3 長渡 彗汰
DF 4 吉田 晴稀
DF 6 手塚 克志
MF 5 丸山 喬大
MF 8 田中 克幸
MF 14 谷内田 哲平
MF 22 梨本 夢斗
FW 10 小池 晴輝
FW 11 晴山 岬
GK 1 土岡 優晟
DF 12 本田 翔英
DF 16 吉田 勇介
MF 7 中島 颯太
MF 13 礒貝 飛那大
MF 19 岩﨑 慶太
FW 9 冬至 直人
FW 20 矢尾板 岳斗
FW 23 関 健斗
監督 古沢 徹
■ 高知西高等学校(男子)
GK 1 石川 敦也
DF 4 市川 陽太
DF 16 谷本 虎翼
MF 5 府川 拓渡 (Cap.)
MF 6 宮崎 祥亘
MF 7 工藤 篤弥
MF 8 中山 脩麻
MF 14 岡本 青龍
FW 11 西村 陸人
FW 13 小谷 春人
FW 23 辻元 智哉
GK 17 高鴨 芳貴
DF 2 武市 涼汰
DF 3 山本 樹輝
DF 21 嶋﨑 壮汰
MF 10 木下 佳祐
MF 15 田中 大智
MF 24 大川 寛太
FW 9 桑鶴 伊吹
FW 29 村田 飛馬
監督 寺尾 拓