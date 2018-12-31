【永田ハットトリック達成】全国高校サッカー選手権1回戦 遠野vs岡山学芸館

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、味の素フィールド西が丘で岩手県立遠野高等学校(男子) vs 岡山学芸館高等学校(男子)の試合が行われている。

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メンバー

■ 岩手県立遠野高等学校(男子)

GK　1　菊池 龍

DF　2　千田 一成

DF　3　畑瀬 雅矢

DF　4　及川 幸毅

DF　6　米澤 義亜

MF　7　太田 竜雅 (Cap.)

MF　8　菅原 佑太

MF　14　遠藤 圭哉

FW　9　赤坂 輝海

FW　10　立花 健斗

FW　11　及川 魁士

GK　17　菊池 朋哉

DF　12　馬場 隼哉

DF　22　千葉 寿智

DF　28　佐々木 蒼

MF　15　塩谷 直紀

MF　16　渡邉 拓磨

MF　19　佐藤 隼

FW　20　菊池 大和

FW　26　中野 友佑輝

監督　　長谷川 仁

■ 岡山学芸館高等学校(男子)

GK　1　八井田 舜

DF　2　森井 麻央

DF　3　仲達 大翔

DF　15　伊藤 柊都

DF　16　香西 泰成

MF　5　上山 拳史郎

MF　6　山田 龍之介

MF　8　鶴海 翔大

MF　10　永田 一真 (Cap.)

MF　11　藤井 大地

FW　9　岡田 知也

GK　12　國本 希来

DF　4　永久 龍之介

DF　14　栗元 温海

DF　21　堀 旺次朗

MF　7　前田 光輝

MF　19　大山 宣明

MF　23　末瀬 由太郎

MF　24　杭谷 瞳伍

FW　20　須賀 大貴

監督　　高原 良明

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