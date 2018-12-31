【全国高校サッカー選手権1回戦】大津が桐光学園を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、ニッパツ三ツ沢球技場で桐光学園高等学校(男子) vs 熊本県立大津高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、大津は試合を有利に進め、桐光学園からリードを奪う展開。

前半終了時点で、大津は2点、桐光学園は0点となる。

後半に入り、桐光学園は大津のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、大津は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは5 - 0となり、大津は、5点もの大差をつけ、桐光学園を降しての勝利です。

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メンバー

■ 桐光学園高等学校(男子)

GK 1 北村 公平

DF 3 金子 開研

DF 4 内田 拓寿

DF 5 望月 駿介 (Cap.)

DF 6 岡 孝樹

MF 7 國谷 敦史

MF 8 中村 洸太

MF 9 阿部 龍聖

MF 11 佐々木 ムライヨセフ

FW 10 西川 潤

FW 15 敷野 智大

GK 17 桃井 玲

DF 2 田中 彰真

MF 12 押田 莉南

MF 14 中川 優

MF 16 奈良坂 巧

MF 20 松永 陽平

FW 13 西牧 蓮

FW 18 鷲塚 蓮

FW 19 神田 洸樹

監督 鈴木 勝大

■ 熊本県立大津高等学校(男子)

GK 1 松村 龍之介

DF 2 西原 大地

DF 3 岩本 侑大

DF 5 吉村 仁志

DF 6 福島 隼斗 (Cap.)

MF 7 松原 亘紀

MF 8 大竹 悠聖

MF 10 水野 雄太

MF 15 富永 大翔

FW 9 大崎 舜

FW 11 奥原 零偉

GK 21 福山 翔紀

DF 4 毛利 友哉

DF 12 吉田 陽三郎

DF 13 立野 航海

MF 14 高見 柊真

MF 17 上田 颯太

MF 24 馬場 大暉

FW 19 濃野 公人

FW 29 宮原 愛輝

監督 古閑 健士