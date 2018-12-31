【全国高校サッカー選手権1回戦】大津が桐光学園を突き放しての勝利

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、ニッパツ三ツ沢球技場で桐光学園高等学校(男子) vs 熊本県立大津高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、大津は試合を有利に進め、桐光学園からリードを奪う展開。
前半終了時点で、大津は2点、桐光学園は0点となる。
後半に入り、桐光学園は大津のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、大津は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは5 - 0となり、大津は、5点もの大差をつけ、桐光学園を降しての勝利です。

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メンバー

■ 桐光学園高等学校(男子)

GK　1　北村 公平

DF　3　金子 開研

DF　4　内田 拓寿

DF　5　望月 駿介 (Cap.)

DF　6　岡 孝樹

MF　7　國谷 敦史

MF　8　中村 洸太

MF　9　阿部 龍聖

MF　11　佐々木 ムライヨセフ

FW　10　西川 潤

FW　15　敷野 智大

GK　17　桃井 玲

DF　2　田中 彰真

MF　12　押田 莉南

MF　14　中川 優

MF　16　奈良坂 巧

MF　20　松永 陽平

FW　13　西牧 蓮

FW　18　鷲塚 蓮

FW　19　神田 洸樹

監督　　鈴木 勝大

■ 熊本県立大津高等学校(男子)

GK　1　松村 龍之介

DF　2　西原 大地

DF　3　岩本 侑大

DF　5　吉村 仁志

DF　6　福島 隼斗 (Cap.)

MF　7　松原 亘紀

MF　8　大竹 悠聖

MF　10　水野 雄太

MF　15　富永 大翔

FW　9　大崎 舜

FW　11　奥原 零偉

GK　21　福山 翔紀

DF　4　毛利 友哉

DF　12　吉田 陽三郎

DF　13　立野 航海

MF　14　高見 柊真

MF　17　上田 颯太

MF　24　馬場 大暉

FW　19　濃野 公人

FW　29　宮原 愛輝

監督　　古閑 健士

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