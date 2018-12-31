【全国高校サッカー選手権1回戦】岡山学芸館が遠野を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、味の素フィールド西が丘で岩手県立遠野高等学校(男子) vs 岡山学芸館高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、岡山学芸館は試合を有利に進め、遠野からリードを奪う展開。

前半終了時点で、岡山学芸館は2点、遠野は0点となる。

後半に入り、遠野は岡山学芸館のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、岡山学芸館は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは4 - 0となり、岡山学芸館は、4点もの大差をつけ、遠野を降しての勝利です。

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メンバー

■ 岩手県立遠野高等学校(男子)

GK 1 菊池 龍

DF 2 千田 一成

DF 3 畑瀬 雅矢

DF 4 及川 幸毅

DF 6 米澤 義亜

MF 7 太田 竜雅 (Cap.)

MF 8 菅原 佑太

MF 14 遠藤 圭哉

FW 9 赤坂 輝海

FW 10 立花 健斗

FW 11 及川 魁士

GK 17 菊池 朋哉

DF 12 馬場 隼哉

DF 22 千葉 寿智

DF 28 佐々木 蒼

MF 15 塩谷 直紀

MF 16 渡邉 拓磨

MF 19 佐藤 隼

FW 20 菊池 大和

FW 26 中野 友佑輝

監督 長谷川 仁

■ 岡山学芸館高等学校(男子)

GK 1 八井田 舜

DF 2 森井 麻央

DF 3 仲達 大翔

DF 15 伊藤 柊都

DF 16 香西 泰成

MF 5 上山 拳史郎

MF 6 山田 龍之介

MF 8 鶴海 翔大

MF 10 永田 一真 (Cap.)

MF 11 藤井 大地

FW 9 岡田 知也

GK 12 國本 希来

DF 4 永久 龍之介

DF 14 栗元 温海

DF 21 堀 旺次朗

MF 7 前田 光輝

MF 19 大山 宣明

MF 23 末瀬 由太郎

MF 24 杭谷 瞳伍

FW 20 須賀 大貴

監督 高原 良明