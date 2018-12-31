【全国高校サッカー選手権1回戦】帝京長岡が高知西を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、浦和駒場スタジアムで帝京長岡高等学校(男子) vs 高知西高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、帝京長岡は試合を有利に進め、高知西からリードを奪う展開。

前半終了時点で、帝京長岡は2点、高知西は0点となる。

後半に入り、高知西は帝京長岡のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、帝京長岡は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは6 - 0となり、帝京長岡は、6点もの大差をつけ、高知西を降しての勝利です。

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メンバー

■ 帝京長岡高等学校(男子)

GK 17 猪越 優惟

DF 2 小泉 善人 (Cap.)

DF 3 長渡 彗汰

DF 4 吉田 晴稀

DF 6 手塚 克志

MF 5 丸山 喬大

MF 8 田中 克幸

MF 14 谷内田 哲平

MF 22 梨本 夢斗

FW 10 小池 晴輝

FW 11 晴山 岬

GK 1 土岡 優晟

DF 12 本田 翔英

DF 16 吉田 勇介

MF 7 中島 颯太

MF 13 礒貝 飛那大

MF 19 岩﨑 慶太

FW 9 冬至 直人

FW 20 矢尾板 岳斗

FW 23 関 健斗

監督 古沢 徹

■ 高知西高等学校(男子)

GK 1 石川 敦也

DF 4 市川 陽太

DF 16 谷本 虎翼

MF 5 府川 拓渡 (Cap.)

MF 6 宮崎 祥亘

MF 7 工藤 篤弥

MF 8 中山 脩麻

MF 14 岡本 青龍

FW 11 西村 陸人

FW 13 小谷 春人

FW 23 辻元 智哉

GK 17 高鴨 芳貴

DF 2 武市 涼汰

DF 3 山本 樹輝

DF 21 嶋﨑 壮汰

MF 10 木下 佳祐

MF 15 田中 大智

MF 24 大川 寛太

FW 9 桑鶴 伊吹

FW 29 村田 飛馬

監督 寺尾 拓