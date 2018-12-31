【全国高校サッカー選手権1回戦】東福岡が浦和南を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、NACK5スタジアム大宮で浦和南高等学校(男子) vs 東福岡高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、東福岡は試合を有利に進め、浦和南からリードを奪う展開。

前半終了時点で、東福岡は3点、浦和南は0点となる。

後半に入り、浦和南は東福岡のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、東福岡は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは4 - 0となり、東福岡は、4点もの大差をつけ、浦和南を降しての勝利です。

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メンバー

■ 浦和南高等学校(男子)

GK 17 正野 友稀

DF 2 渡辺 優人

DF 5 相馬 海音

DF 11 狩集 洸哉

DF 20 庄司 千暁

MF 7 鹿又 耕作 (Cap.)

MF 8 岡田 竜哉

MF 9 草野 皓

MF 10 大坂 悠力

MF 21 中道 麗心

FW 25 佐藤 智隆

GK 1 桒原 丞

DF 3 西村 滉雄

DF 4 大谷 祐介

DF 16 三浦 遼介

MF 6 田代 幹人

MF 13 半田 太我

MF 14 窪田 亮輔

MF 18 池畠 和紀

MF 30 徳谷 歩

監督 野崎 正治

■ 東福岡高等学校(男子)

GK 1 松田 亮

DF 2 中村 拓海

DF 3 中西 渉真

DF 4 西田 翔央

DF 15 丸山 海大

MF 6 中村 拓也 (Cap.)

MF 8 野寄 和哉

MF 10 篠田 憲政

MF 11 井本 寛次

MF 18 荒木 遼太郎

FW 9 大森 真吾

GK 14 豊島 昂盟

DF 5 岩城 雄大

DF 12 知花 健太郎

DF 23 モヨ マルコム強志

MF 7 福田 翔生

MF 16 牧山 晃政

MF 17 青木 俊輔

FW 20 堺 悠人

FW 21 中村 駿介

監督 森重 潤也