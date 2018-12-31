【全国高校サッカー選手権1回戦】明秀学園が大阪学院大高から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、県立柏の葉公園総合競技場で明秀学園日立高等学校(男子) vs 大阪学院大学高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、明秀学園は大阪学院大高に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、明秀学園は1点、大阪学院大高は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、明秀学園は、1点差で大阪学院大高を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 明秀学園日立高等学校(男子)

GK 12 木村 謙一

DF 2 高橋 隼人

DF 4 高嶋 修也 (Cap.)

DF 5 飯塚 翼

DF 19 深町 琢磨

MF 6 成島 茉宏

MF 7 川上 璃久

MF 8 及川 央泰

MF 17 長谷川 涼平

FW 10 津村 夢人

FW 11 二瓶 優大

GK 1 古田 碧都

DF 15 畠山 就斗

DF 18 大山 航

DF 20 小川 優斗

DF 25 鎌上 翔平

MF 14 藤原 理玖

MF 24 大山 晟那

FW 9 作山 雅紀

FW 27 小松 勇登

監督 萬場 努

■ 大阪学院大学高等学校(男子)

GK 1 梅田 陸空

DF 3 山本 奏楽

DF 5 渡 健大

DF 6 笹岡 颯太

DF 21 下舘 大輝

MF 8 山田 力也 (Cap.)

MF 10 田中 英哲

MF 14 川北 笑

MF 22 佐々木 大地

FW 7 原 聖悟

FW 9 大垣 光平

GK 25 池上 柊人

DF 2 藤岡 海地

DF 17 森田 峻梧

MF 4 矢部 風真

MF 15 林 尚輝

MF 16 谷口 敦都

MF 19 鈴平 幸勢

FW 18 森脇 直人

FW 20 松田 堅成

監督 小野原 明男