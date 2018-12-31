【全国高校サッカー選手権1回戦】大分が東邦を突き放しての勝利

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、等々力陸上競技場で東邦高等学校(男子) vs 大分高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、大分は試合を有利に進め、東邦からリードを奪う展開。
前半終了時点で、大分は2点、東邦は1点となる。
後半に入り、東邦は大分のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、大分は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 1となり、大分は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 東邦高等学校(男子)

GK　1　木下 堅登

DF　2　河合 康太郎 (Cap.)

DF　3　河田 有生

DF　4　伊藤 晃瑠

DF　5　沼田 祐輝

DF　8　野瀬 翔也

MF　6　仲井 涼太

MF　7　杉山 祐輝

MF　10　藤原 颯

MF　11　豊嶋 宥達

FW　9　河邊 雄大

GK　12　判治 実紀

GK　21　野田 大智

DF　13　高瀬 大輝

DF　18　栗木 良輔

DF　23　藤井 滉陽

MF　16　中道 竜生

FW　15　平松 璃久

FW　17　山口 夕貴

FW　19　成瀬 秀真

監督　　横井 由弦

■ 大分高等学校(男子)

GK　12　野仲 龍斗

DF　2　竹谷 悠

DF　3　佐藤 芳紀

DF　5　荻本 翔

DF　6　小澤 和真

MF　8　重見 柾斗

MF　10　山口 卓己 (Cap.)

MF　15　吉岡 翼

MF　18　菊地 孔明

MF　19　永松 恭聖

FW　9　谷川 海翔

GK　21　阿部 優磨

DF　4　穴井 康太

MF　7　川﨑 脩斗

MF　14　三代 賢司

MF　16　常行 隼史

MF　17　飛瀬 龍宝

MF　22　林 孝伸

FW　11　工藤 元太

FW　13　後藤 駿介

監督　　小野 正和

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