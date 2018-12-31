【全国高校サッカー選手権1回戦】大分が東邦を突き放しての勝利

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、等々力陸上競技場で東邦高等学校(男子) vs 大分高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、大分は試合を有利に進め、東邦からリードを奪う展開。
前半終了時点で、大分は2点、東邦は1点となる。
後半に入り、東邦は大分のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、大分は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 1となり、大分は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ 東邦高等学校(男子)
GK 1 木下 堅登
DF 2 河合 康太郎 (Cap.)
DF 3 河田 有生
DF 4 伊藤 晃瑠
DF 5 沼田 祐輝
DF 8 野瀬 翔也
MF 6 仲井 涼太
MF 7 杉山 祐輝
MF 10 藤原 颯
MF 11 豊嶋 宥達
FW 9 河邊 雄大
GK 12 判治 実紀
GK 21 野田 大智
DF 13 高瀬 大輝
DF 18 栗木 良輔
DF 23 藤井 滉陽
MF 16 中道 竜生
FW 15 平松 璃久
FW 17 山口 夕貴
FW 19 成瀬 秀真
監督 横井 由弦
■ 大分高等学校(男子)
GK 12 野仲 龍斗
DF 2 竹谷 悠
DF 3 佐藤 芳紀
DF 5 荻本 翔
DF 6 小澤 和真
MF 8 重見 柾斗
MF 10 山口 卓己 (Cap.)
MF 15 吉岡 翼
MF 18 菊地 孔明
MF 19 永松 恭聖
FW 9 谷川 海翔
GK 21 阿部 優磨
DF 4 穴井 康太
MF 7 川﨑 脩斗
MF 14 三代 賢司
MF 16 常行 隼史
MF 17 飛瀬 龍宝
MF 22 林 孝伸
FW 11 工藤 元太
FW 13 後藤 駿介
監督 小野 正和