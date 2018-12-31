【全国高校サッカー選手権1回戦】秋田商が四日市中央工を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、フクダ電子アリーナで秋田商業高等学校(男子) vs 四日市中央工業高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、秋田商は試合を有利に進め、四日市中央工からリードを奪う展開。

前半終了時点で、秋田商は1点、四日市中央工は0点となる。

後半に入り、四日市中央工は秋田商のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、秋田商は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは2 - 0となり、秋田商は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ 秋田商業高等学校(男子)

GK 12 山口 雄也

DF 2 山本 翔太

DF 3 松野 真士

DF 5 高橋 海陽

DF 18 田近 奈生

MF 6 富田 蓮史郎

MF 8 伊藤 拓

MF 9 鈴木 宝 (Cap.)

MF 10 原田 悠翔

MF 11 鈴木 銀華

FW 7 長谷川 悠

GK 1 成田 佳輝

DF 4 小日山 涼生

DF 20 武石 恭諒

DF 28 藤原 歩

MF 13 加藤 諒竜

MF 14 柏谷 一輝

MF 29 笹原 歩起

FW 24 糟谷 歩

FW 30 久保 潤竜

監督 小林 克

■ 四日市中央工業高等学校(男子)

GK 1 伊藤 龍世

DF 5 山本 龍平 (Cap.)

DF 17 中村 健人

DF 18 荒堀 塔矢

DF 20 北川 博人

MF 8 森島 秀

MF 10 森 夢真

MF 14 矢田 聖真

MF 24 川尻 裕吏

FW 7 田口 裕也

FW 11 和田 彩起

GK 12 小川 拳世

DF 3 佐々木 崇斗

DF 22 永﨑 楓人

MF 9 浅野 瑞稀

MF 15 匂坂 綾大

FW 13 青木 柊真

FW 16 宮木 優一

FW 19 有馬 玲穏

FW 23 髙木 良磨

監督 樋口 士郎