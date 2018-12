「フルボッコヒーローズX」正月限定ヒーローが登場するレアガチャ「新春之艶舞 2019」が開催！

ドリコムとサイバーコネクトツーは、iOS/Android向けアプリ「フルボッコヒーローズX」において、本日12月31日より正月限定ヒーローが登場するレアガチャ「新春之艶舞 2019」を開始した。

■レアガチャ「ゆくボッコくるボッコ!ヒーローズパレード」を開催!!

新たなヒーローズパレード限定ヒーロー「アテム」が登場するレアガチャ「ゆくボッコくるボッコ!ヒーローズパレード」を開催します。「アテム」は、★6まで進化し、3段階目まで限界突破すると「パーティに自分以外の騎士&獣人&忍者クラスのヒーローがおり、かつHP99%以上の場合、パーティのすべてのヒーローの攻撃が最大3.5倍になる」超強力なリーダースキルを持っています。

今回のレアガチャでは、ヒーローズパレード限定ヒーローの出現確率がいつもよりもアップしています。10連召喚は毎回★5以上のヒーローが2体以上確定で出現します。10連召喚偶数回ではヒーローズパレード限定ヒーローを含む、厳選されたヒーローが1体以上確定で出現します。さらに10連召喚の回が進むごとに厳選されたヒーローの候補が変化します。

★5「アテム」/火属性/獣人

★6「完全無欠の炎祖・アテム」/火属性/獣人

※ボッコの実 5個で1回召喚、50個で10 連召喚ができます

開催期間:2018年12月27(木)12:00~2019年1月7日(月)12:59

■正月限定ヒーローが登場するレアガチャ「新春之艶舞 2019」」を開催!!

正月限定ヒーロー「巨田助友(正月ver.)」「アメノホアカリ(正月ver.)」が新登場するレアガチャ「新春之艶舞 2019」を開催します。10連召喚1回目はボッコの実30個で召喚できます。10連召喚偶数回は★5「巨田助友(正月ver.)」、★5「アメノホアカリ(正月ver.)」の2体のうち1体以上が確定で出現します。10連召喚奇数回は過去に登場した★5正月限定ヒーロー「フェンリル(正月ver.)」「アリス(正月ver.)」の2体うち 1体以上が確定で出現します。

さらに、10連召喚5,7回目は新登場の2体と過去に登場した8体の計10体の中から好きな正月限定のヒーロー1体を選べるアイテム「新春 2019の壺」を入手できます。

※ボッコの実 5個で1回召喚、50個で10 連召喚ができます

開催期間:2018年12月31日(月)13:00~2019年1月7日(月)12:59まで

★5「巨田助友(正月ver.)」/火属性/獣人

★5「アメノホアカリ(正月ver.)」/光属性/忍者

■正月限定アイテム「おみくじチケット」などが獲得できるクエスト「ドタバタ!新春おみくじ争奪戦!?」を開催!!

正月限定アイテム「おみくじチケット」など豪華報酬が獲得できるクエスト「ドタバタ!新春おみくじ争奪戦!?」を開催いたします。「おみくじチケット」は「虹」「金」「銀」の3段階用意されています。「おみくじチケット」からは「割れた各色勾玉」「英雄譚」「はにわ仙人」などの豪華報酬が獲得できる可能性があります。「おみくじチケット」は、クエストのクリア回数報酬やクエスト内のドロップ報酬として獲得することができます。

開催期間:2018年12月31日(月)13:00 ~ 2019年1月7日(月)12:59

(C)Drecom Co., Ltd. powered by CyberConnect2 Co., Ltd.