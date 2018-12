Dlifeが正月イチオシ海外ドラマを一挙放送でお届け！特別編成「新春！ドラまつり」は12月31日（月）深夜から

全国無料放送のBSテレビ局Dlifeが、年末年始に人気ドラマを一挙放送する特別編成「新春!ドラまつり」を12月31日(月)深夜からスタートする。

人気ドラマを一挙放送でお届けするこの特別編成は、12月31日(月)深夜24時の『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』傑作選(4話)から幕を開ける。FBI(米国連邦捜査局)に実在する最強プロファイラー・チームが、全米各地の凶悪事件に挑む犯罪捜査ミステリー。現場の証拠だけではわからない犯罪者の心理と行動を分析、卓越した洞察力で犯人像を鮮やかに浮かび上がらせる。メンバーそれぞれが得意とするプロファイリングで難事件を解明、犯行を阻止する、世界中で大人気のドラマ。

2019年1月2日(水)と3日(木)は緊急救命ドラマをピックアップ。『コード・ブラック 生と死の間で』シーズン2(全16話)、『シカゴ・ファイア』(傑作選8話)、『ER緊急救命室』(傑作選8話)をそれぞれノンストップで堪能できる編成となっている。その他にも人気番組を一挙放送するので、見逃していた方も、もう一度見たい方もこの機会をお見逃しなく!

「新春!ドラまつり」放送スケジュール

■12月31日(月)

24:00~27:30 『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』傑作選[二]

シーズン1 #18「恋に落ちた捜査官」

シーズン3 #6「伝説のプロファイラー」

シーズン3 #9「ペネロープ」

シーズン9 #14「200」

■12月31日(月)~1月3日(木)

27:30~30:00 『ブラックリスト』シーズン3[二]

#1~#13まで3話ずつ放送

■1月1日(火)

9:00~16:00『ナイト・マネジャー』[二]

全8話一挙放送

21:00~27:30『FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿』[二]

傑作選8話

■1月2日(水)~1月3日(木)

9:00~16:00 『コード・ブラック 生と死の間で』シーズン2[二]

8話ずつ全16話放送

■1月2日(水)

21:00~27:30 『シカゴ・ファイア』シーズン1[二]

傑作選8話

■1月3日(木)

21:00~27:30 『ER緊急救命室』傑作選[二]

シーズン11 #22「自分への手紙」

シーズン12 #20「天使のいないところ」

シーズン13 #2「卒業の日」、#9「緊急搬送」

シーズン14 #10「300人の患者」

シーズン15 #1「命は受け継がれて」、#7「医者よ 自らを癒やせ」、#19「あの時再び」

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』© ABC Studios

『ナイト・マネジャー』©2015 The Night Manager Limited. All Rights Reserved.

『コード・ブラック 生と死の間で』(C) ABC Studios