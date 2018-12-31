【丸岡が先制に成功！】全国高校サッカー選手権 丸岡vs東山

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、ニッパツ三ツ沢球技場で福井県立丸岡高等学校(男子) vs 東山高等学校(男子)の試合が行われている。開始1分に丸岡が先制に成功する！Player!で速報中
メンバー
■ 福井県立丸岡高等学校(男子)
GK 1 倉持 一輝
DF 2 遠藤 悠生
DF 3 十九波 賢信
DF 5 北 龍斗
DF 7 松下 大真
MF 8 小林 晃喜
MF 10 宮永 任 (Cap.)
MF 13 馬場 脩介
FW 9 田海 寧生
FW 11 明間 希
FW 18 中村 晃大
GK 17 山口 和真
DF 19 古川 司
DF 22 飯田 晃明
MF 4 角山 暉
MF 6 山下 深志
MF 14 川中 浩夢
MF 16 宮本 椋平
MF 24 田中 悠斗
FW 15 小野木 龍成
監督 小阪 康弘
■ 東山高等学校(男子)
GK 1 荒木 光汰
DF 2 木下 誠太
DF 3 井上 竜稀
DF 4 清原 航平
DF 22 小西 祐太朗
MF 7 宇賀神 拓世
MF 11 中山 翔
MF 14 倉貫 直人 (Cap.)
MF 18 飯田 敏基
FW 9 長坂 大陸
FW 10 久乘 聖亜
GK 17 古髙 龍生
DF 5 見上 瑞紀
DF 12 松井 駿也
DF 19 中島 大喜
DF 23 藤原 海李
MF 6 片岡 宥人
MF 8 掛見 直央
MF 16 矢原 直杜
FW 20 大八木 陽一
監督 福重 良一