【立正大淞南が先制】全国高校サッカー選手権1回戦

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、等々力陸上競技場で岐阜工業高等学校(男子) vs 立正大学淞南高等学校(男子)の試合が行われている。

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メンバー

■ 岐阜工業高等学校(男子)

GK　1　藤原　悠良

DF　2　杉本　樹

DF　3　山本　勇翔

DF　4　太田　侑作

DF　5　小川　永豊

MF　6　福井　遥己

MF　7　羽鳥　大貴

MF　8　袴田　聖樹

MF　13　林　大成

FW　10　森　龍 (Cap.)

FW　11　熊澤　瑞希

GK　23　山口　瞭

DF　20　瀬上　雄矢

DF　21　野田　壮真

DF　26　舩坂　凜太朗

MF　22　土川　大知

MF　28　白川　省吾

FW　9　池田　滉二郎

FW　15　玉木　寛太郎

FW　17　岩田　貴斗

監督　　米澤　剛志

■ 立正大学淞南高等学校(男子)

GK　20　豊田　純平

DF　2　吉田　海人

DF　3　谷口　歩夢

DF　5　山田　祐樹 (Cap.)

DF　10　不破　将生

MF　13　大西　駿太

MF　14　石橋　克之

MF　15　山田　真夏斗

MF　18　上田　隼也

FW　17　藤井　奨也

FW　19　鶴野　怜樹

GK　1　板垣　沙亮

DF　4　柴田　崚司

DF　16　加古　佑作

MF　6　伊東　大介

MF　7　飯島　弘清

MF　12　菅生　潮人

MF　28　吉田　勇翔

FW　9　河上　晴日

FW　11　草場　勇斗

監督　　南　健司

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