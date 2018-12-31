【立正大淞南が先制】全国高校サッカー選手権1回戦

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、等々力陸上競技場で岐阜工業高等学校(男子) vs 立正大学淞南高等学校(男子)の試合が行われている。
メンバー
■ 岐阜工業高等学校(男子)
GK 1 藤原 悠良
DF 2 杉本 樹
DF 3 山本 勇翔
DF 4 太田 侑作
DF 5 小川 永豊
MF 6 福井 遥己
MF 7 羽鳥 大貴
MF 8 袴田 聖樹
MF 13 林 大成
FW 10 森 龍 (Cap.)
FW 11 熊澤 瑞希
GK 23 山口 瞭
DF 20 瀬上 雄矢
DF 21 野田 壮真
DF 26 舩坂 凜太朗
MF 22 土川 大知
MF 28 白川 省吾
FW 9 池田 滉二郎
FW 15 玉木 寛太郎
FW 17 岩田 貴斗
監督 米澤 剛志
■ 立正大学淞南高等学校(男子)
GK 20 豊田 純平
DF 2 吉田 海人
DF 3 谷口 歩夢
DF 5 山田 祐樹 (Cap.)
DF 10 不破 将生
MF 13 大西 駿太
MF 14 石橋 克之
MF 15 山田 真夏斗
MF 18 上田 隼也
FW 17 藤井 奨也
FW 19 鶴野 怜樹
GK 1 板垣 沙亮
DF 4 柴田 崚司
DF 16 加古 佑作
MF 6 伊東 大介
MF 7 飯島 弘清
MF 12 菅生 潮人
MF 28 吉田 勇翔
FW 9 河上 晴日
FW 11 草場 勇斗
監督 南 健司