池袋パルコの新春セール　「うる星やつら」「コナン」「ポケモン」も待ってる！

池袋パルコでは、2019年1月1日から冬のバーゲンセール「グランバザール」が開催されます。

人気の限定ショップが出店

ファッションやインテリア、雑貨まで大幅値下げされる半期に一度のバーゲンセールです。また、「パルコの初売り・福袋大市」も同時開催されます。

ほかにも、池袋パルコでは人気ショップが期間限定で続々と出店します。

12月30日から1月21日まで開催される「名探偵コナン 紅の修学旅行 スペシャルショップ」(入場料600円)では、オリジナルコラボ商品やハッピーバッグが販売されます。

先着で「オリジナル年賀状風ポストカード」も

1月11日から3月31日までは、全国5ヶ所でのみ開催の「うる星やつらcafe」がオープンします。

オリジナルグッズも多数販売

現在開催中の「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ」とのコラボカフェ「Let's Go! ピカ・ブイカフェ」やSNSで人気の漫画家による原画展「キューライス展 ~池袋パルコ フェムエバー~」(入場無料)も1月7日まで楽しめます。

現在開催中

さらに、1月10日から1月14日までは、「ウエディングドレスセール」も開催され、新品・アウトレット・中古を含めた300着以上のウエディングドレスが格安で販売されます。

大人も子どもも楽しめるこの機会、足を運んでみては?

イベント会場やその他詳細は公式サイトへ。