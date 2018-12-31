旭川実業が先制！全国高校サッカー選手権 旭川実業vs和歌山北

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、浦和駒場スタジアムで旭川実業高等学校(男子) vs 和歌山北高等学校(男子)の試合が行われている。

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メンバー

■ 旭川実業高等学校(男子)

GK　1　小竹 唯貴

DF　3　江嶋 直樹

DF　7　西川 知広 (Cap.)

DF　13　石川 蒼

DF　15　青木 駿汰

MF　5　藤本 詠稀

MF　6　河合 悠人

MF　8　山内 陸

MF　16　飯野 敬太

FW　10　西村 歩夢

FW　27　安藤 望

GK　17　桑島 瑠司

DF　21　喜多 俊介

MF　4　村口 幹汰

MF　9　遠藤 正志

MF　20　大間 歩

MF　30　鳴海 虎汰朗

FW　2　赤川 扇月

FW　18　金野 修那

FW　22　谷口 明典

監督　　富居 徹雄

■ 和歌山北高等学校(男子)

GK　1　得津 颯志

DF　2　黒松 竜大

DF　4　松本 修造 (Cap.)

DF　5　岡本 昌浩

DF　22　清水 陽斗

MF　6　井上 晴貴

MF　7　中川 愛斗

MF　8　上田 樹生

MF　10　田村 凌我

FW　9　桂 梨恩

FW　11　楠見 歩希

GK　17　石橋 斗夢

DF　15　米川 柾

DF　23　妹背 弘毅

MF　12　伊藤 瑠我

MF　14　鶴田 和希

MF　25　中屋 愛斗

FW　3　西川 太陽

FW　13　大石 智生

FW　18　堀尾 大貴

監督　　中村 大吾

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