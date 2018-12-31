【速報中】富山第一vs西京は、富山第一が1点リードで前半を折り返す

フクダ電子アリーナで行われている全国高校サッカー選手権1回戦の富山第一高等学校(男子) vs 山口県立西京高等学校(男子)の試合は前半を終え、富山第一が西京相手に1点リードを奪っています。後半富山第一はリードを維持できるか、西京は1点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ 富山第一高等学校(男子)
GK 1 近藤 昭宏
DF 2 武内 秀和
DF 3 多賀 稔人
DF 5 中田 青 (Cap.)
DF 29 真田 滉大
MF 6 橋爪 晃広
MF 7 山田 桂大
MF 10 小森 飛絢
MF 13 加治 駿佑
FW 8 佐々木 大翔
FW 9 中崎 拓未
GK 21 澤 和輝
DF 4 倉田 歩武
DF 20 坂本 慎嗣
DF 30 孝井 捺希
MF 17 高木 俊希
MF 23 平 康生
MF 24 池田 光希
FW 15 林 拓真
FW 19 寺尾 陸
監督 大塚 一朗
■ 山口県立西京高等学校(男子)
GK 1 永見 泰樹
DF 4 伊藤 大貴 (Cap.)
DF 6 柳井 浩志
DF 13 西﨑 樹
DF 14 服部 巧
MF 7 村重 尋也
MF 8 部坂 大河
MF 9 池田 柊
MF 11 木村 悠人
MF 19 齊藤 龍馬
FW 10 冨田 大登
GK 12 平山 拓海
DF 2 佐村 大樹
DF 3 山下 葵
MF 5 三﨑 竜之介
MF 15 別府 寛聡
MF 18 伊藤 晟吾
MF 23 平田 琉人
MF 29 前田 唯翔
FW 30 小縣 信斗
監督 渡邉 修身