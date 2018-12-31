尚志が先制！全国高校サッカー選手権 尚志vs神村学園

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、NACK5スタジアム大宮で尚志高等学校(男子) vs 神村学園高等部(男子)の試合が行われている。
メンバー
■ 尚志高等学校(男子)
GK 1 森本 涼太
DF 2 石川 竣祐
DF 4 フォファナ マリック
DF 5 沼田 皇海
DF 20 黒澤 誓哉
MF 6 坂下 健将
MF 8 菅井 泰祥
MF 15 大川 健 (Cap.)
MF 17 吉田 泰授
FW 7 二瓶 由嵩
FW 9 染野 唯月
GK 16 鈴木 康洋
DF 14 高橋 海大
DF 19 金本 周作
DF 29 中西 草馬
MF 11 加瀬 直輝
MF 12 大峡 龍冴
MF 18 河村 匠
MF 27 富岡 理久
FW 10 伊藤 綾汰
監督 仲村 浩二
■ 神村学園高等部(男子)
GK 1 坂ノ下 陸
DF 3 隈元 聖也
DF 5 島田 龍也
DF 8 軸丸 広大
DF 13 大森 大司
MF 2 内村 倫
MF 6 山野 卓人
MF 12 濱屋 悠哉
MF 14 深港 壮一郎 (Cap.)
FW 7 和田 駿斗
FW 9 新田 龍生
GK 17 洪 陣榮
DF 4 鵜木 大地
MF 10 中島 吏九
MF 11 則松 卓也
MF 15 永吉 飛翔
MF 18 大高 聖也
MF 21 野邊 滉生
MF 22 中村 太哉
FW 19 若松 勇斗
監督 有村 圭一郎