尚志が先制！全国高校サッカー選手権 尚志vs神村学園

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、NACK5スタジアム大宮で尚志高等学校(男子) vs 神村学園高等部(男子)の試合が行われている。

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メンバー

■ 尚志高等学校(男子)

GK　1　森本 涼太

DF　2　石川 竣祐

DF　4　フォファナ マリック

DF　5　沼田 皇海

DF　20　黒澤 誓哉

MF　6　坂下 健将

MF　8　菅井 泰祥

MF　15　大川 健 (Cap.)

MF　17　吉田 泰授

FW　7　二瓶 由嵩

FW　9　染野 唯月

GK　16　鈴木 康洋

DF　14　高橋 海大

DF　19　金本 周作

DF　29　中西 草馬

MF　11　加瀬 直輝

MF　12　大峡 龍冴

MF　18　河村 匠

MF　27　富岡 理久

FW　10　伊藤 綾汰

監督　　仲村 浩二

■ 神村学園高等部(男子)

GK　1　坂ノ下 陸

DF　3　隈元 聖也

DF　5　島田 龍也

DF　8　軸丸 広大

DF　13　大森 大司

MF　2　内村 倫

MF　6　山野 卓人

MF　12　濱屋 悠哉

MF　14　深港 壮一郎 (Cap.)

FW　7　和田 駿斗

FW　9　新田 龍生

GK　17　洪 陣榮

DF　4　鵜木 大地

MF　10　中島 吏九

MF　11　則松 卓也

MF　15　永吉 飛翔

MF　18　大高 聖也

MF　21　野邊 滉生

MF　22　中村 太哉

FW　19　若松 勇斗

監督　　有村 圭一郎

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