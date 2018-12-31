西京の木村がゴラッソを決め1点差に！全国高校サッカー選手権 富山第一vs西京

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全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、フクダ電子アリーナで富山第一高等学校(男子) vs 山口県立西京高等学校(男子)の試合が行われている。

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メンバー

■ 富山第一高等学校(男子)

GK　1　近藤 昭宏

DF　2　武内 秀和

DF　3　多賀 稔人

DF　5　中田 青 (Cap.)

DF　29　真田 滉大

MF　6　橋爪 晃広

MF　7　山田 桂大

MF　10　小森 飛絢

MF　13　加治 駿佑

FW　8　佐々木 大翔

FW　9　中崎 拓未

GK　21　澤 和輝

DF　4　倉田 歩武

DF　20　坂本 慎嗣

DF　30　孝井 捺希

MF　17　高木 俊希

MF　23　平 康生

MF　24　池田 光希

FW　15　林 拓真

FW　19　寺尾 陸

監督　　大塚 一朗

■ 山口県立西京高等学校(男子)

GK　1　永見 泰樹

DF　4　伊藤 大貴 (Cap.)

DF　6　柳井 浩志

DF　13　西﨑 樹

DF　14　服部 巧

MF　7　村重 尋也

MF　8　部坂 大河

MF　9　池田 柊

MF　11　木村 悠人

MF　19　齊藤 龍馬

FW　10　冨田 大登

GK　12　平山 拓海

DF　2　佐村 大樹

DF　3　山下 葵

MF　5　三﨑 竜之介

MF　15　別府 寛聡

MF　18　伊藤 晟吾

MF　23　平田 琉人

MF　29　前田 唯翔

FW　30　小縣 信斗

監督　　渡邉 修身

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