東山が逆転に成功！全国高校サッカー選手権 丸岡vs東山

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、ニッパツ三ツ沢球技場で福井県立丸岡高等学校(男子) vs 東山高等学校(男子)の試合が行われている。

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メンバー

■ 福井県立丸岡高等学校(男子)

GK　1　倉持 一輝

DF　2　遠藤 悠生

DF　3　十九波 賢信

DF　5　北 龍斗

DF　7　松下 大真

MF　8　小林 晃喜

MF　10　宮永 任 (Cap.)

MF　13　馬場 脩介

FW　9　田海 寧生

FW　11　明間 希

FW　18　中村 晃大

GK　17　山口 和真

DF　19　古川 司

DF　22　飯田 晃明

MF　4　角山 暉

MF　6　山下 深志

MF　14　川中 浩夢

MF　16　宮本 椋平

MF　24　田中 悠斗

FW　15　小野木 龍成

監督　　小阪 康弘

■ 東山高等学校(男子)

GK　1　荒木 光汰

DF　2　木下 誠太

DF　3　井上 竜稀

DF　4　清原 航平

DF　22　小西 祐太朗

MF　7　宇賀神 拓世

MF　11　中山 翔

MF　14　倉貫 直人 (Cap.)

MF　18　飯田 敏基

FW　9　長坂 大陸

FW　10　久乘 聖亜

GK　17　古髙 龍生

DF　5　見上 瑞紀

DF　12　松井 駿也

DF　19　中島 大喜

DF　23　藤原 海李

MF　6　片岡 宥人

MF　8　掛見 直央

MF　16　矢原 直杜

FW　20　大八木 陽一

監督　　福重 良一

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