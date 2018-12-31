【全国高校サッカー選手権1回戦】星稜が関西学院を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、県立柏の葉公園総合競技場で星稜高等学校(男子) vs 関西学院高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、星稜は試合を有利に進め、関西学院からリードを奪う展開。

前半終了時点で、星稜は1点、関西学院は0点となる。

後半に入り、関西学院は星稜のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、星稜は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは2 - 0となり、星稜は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 星稜高等学校(男子)

GK 1 林 海渡

DF 3 湯澤 拓士

DF 4 別宗 裕太

DF 5 小平 大輔

DF 12 川地 功起

MF 2 桶作 拓海

MF 6 中村 日向

MF 8 尾﨑 佳洋

MF 9 有馬 大勢

FW 10 岩岸 宗志 (Cap.)

FW 11 西部 悠大

GK 20 影近 大輔

DF 13 北方 雄己

MF 7 麻生 季人

MF 14 川本 虎太郎

MF 22 今田 龍之介

MF 24 宮原 秀仁

FW 18 土橋 柊斗

FW 23 白鳥 橘平

FW 26 東 一真

監督 河﨑 護

■ 関西学院高等学校(男子)

GK 1 衣笠 吉彦

DF 2 志水 隆聖

DF 3 三輪 愛大

DF 4 網谷 周世

DF 24 福島 淳平

MF 5 林 幹太 (Cap.)

MF 6 小山 亮

MF 7 中出 湧大

MF 8 唐山 明大

MF 9 杉浦 篤生

FW 10 望月 想空

GK 30 市野 真生

DF 14 西田 光岐

DF 16 下田 倫太郎

DF 22 上田 雅人

MF 13 山本 清志郎

MF 23 山口 隆之介

FW 11 山本 健太郎

FW 18 井田 圭哉

FW 29 坂本 龍之介

監督 山根 誠