【全国高校サッカー選手権1回戦】星稜が関西学院を突き放しての勝利

©株式会社ookami

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、県立柏の葉公園総合競技場で星稜高等学校(男子) vs 関西学院高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、星稜は試合を有利に進め、関西学院からリードを奪う展開。
前半終了時点で、星稜は1点、関西学院は0点となる。
後半に入り、関西学院は星稜のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、星稜は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、星稜は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ 星稜高等学校(男子)

GK　1　林 海渡

DF　3　湯澤 拓士

DF　4　別宗 裕太

DF　5　小平 大輔

DF　12　川地 功起

MF　2　桶作 拓海

MF　6　中村 日向

MF　8　尾﨑 佳洋

MF　9　有馬 大勢

FW　10　岩岸 宗志 (Cap.)

FW　11　西部 悠大

GK　20　影近 大輔

DF　13　北方 雄己

MF　7　麻生 季人

MF　14　川本 虎太郎

MF　22　今田 龍之介

MF　24　宮原 秀仁

FW　18　土橋 柊斗

FW　23　白鳥 橘平

FW　26　東 一真

監督　　河﨑 護

■ 関西学院高等学校(男子)

GK　1　衣笠 吉彦

DF　2　志水 隆聖

DF　3　三輪 愛大

DF　4　網谷 周世

DF　24　福島 淳平

MF　5　林 幹太 (Cap.)

MF　6　小山 亮

MF　7　中出 湧大

MF　8　唐山 明大

MF　9　杉浦 篤生

FW　10　望月 想空

GK　30　市野 真生

DF　14　西田 光岐

DF　16　下田 倫太郎

DF　22　上田 雅人

MF　13　山本 清志郎

MF　23　山口 隆之介

FW　11　山本 健太郎

FW　18　井田 圭哉

FW　29　坂本 龍之介

監督　　山根 誠

This story is produced by Player!

Player!のラベル

ラベル