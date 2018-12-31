【全国高校サッカー選手権1回戦】星稜が関西学院を突き放しての勝利

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、県立柏の葉公園総合競技場で星稜高等学校(男子) vs 関西学院高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、星稜は試合を有利に進め、関西学院からリードを奪う展開。
前半終了時点で、星稜は1点、関西学院は0点となる。
後半に入り、関西学院は星稜のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、星稜は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、星稜は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ 星稜高等学校(男子)
GK 1 林 海渡
DF 3 湯澤 拓士
DF 4 別宗 裕太
DF 5 小平 大輔
DF 12 川地 功起
MF 2 桶作 拓海
MF 6 中村 日向
MF 8 尾﨑 佳洋
MF 9 有馬 大勢
FW 10 岩岸 宗志 (Cap.)
FW 11 西部 悠大
GK 20 影近 大輔
DF 13 北方 雄己
MF 7 麻生 季人
MF 14 川本 虎太郎
MF 22 今田 龍之介
MF 24 宮原 秀仁
FW 18 土橋 柊斗
FW 23 白鳥 橘平
FW 26 東 一真
監督 河﨑 護
■ 関西学院高等学校(男子)
GK 1 衣笠 吉彦
DF 2 志水 隆聖
DF 3 三輪 愛大
DF 4 網谷 周世
DF 24 福島 淳平
MF 5 林 幹太 (Cap.)
MF 6 小山 亮
MF 7 中出 湧大
MF 8 唐山 明大
MF 9 杉浦 篤生
FW 10 望月 想空
GK 30 市野 真生
DF 14 西田 光岐
DF 16 下田 倫太郎
DF 22 上田 雅人
MF 13 山本 清志郎
MF 23 山口 隆之介
FW 11 山本 健太郎
FW 18 井田 圭哉
FW 29 坂本 龍之介
監督 山根 誠