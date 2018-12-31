【全国高校サッカー選手権1回戦】立正大淞南が岐阜工を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、等々力陸上競技場で岐阜工業高等学校(男子) vs 立正大学淞南高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、立正大淞南は試合を有利に進め、岐阜工からリードを奪う展開。

前半終了時点で、立正大淞南は3点、岐阜工は0点となる。

後半に入り、岐阜工は立正大淞南のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、立正大淞南は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは4 - 0となり、立正大淞南は、4点もの大差をつけ、岐阜工を降しての勝利です。

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メンバー

■ 岐阜工業高等学校(男子)

GK 1 藤原 悠良

DF 2 杉本 樹

DF 3 山本 勇翔

DF 4 太田 侑作

DF 5 小川 永豊

MF 6 福井 遥己

MF 7 羽鳥 大貴

MF 8 袴田 聖樹

MF 13 林 大成

FW 10 森 龍 (Cap.)

FW 11 熊澤 瑞希

GK 23 山口 瞭

DF 20 瀬上 雄矢

DF 21 野田 壮真

DF 26 舩坂 凜太朗

MF 22 土川 大知

MF 28 白川 省吾

FW 9 池田 滉二郎

FW 15 玉木 寛太郎

FW 17 岩田 貴斗

監督 米澤 剛志

■ 立正大学淞南高等学校(男子)

GK 20 豊田 純平

DF 2 吉田 海人

DF 3 谷口 歩夢

DF 5 山田 祐樹 (Cap.)

DF 10 不破 将生

MF 13 大西 駿太

MF 14 石橋 克之

MF 15 山田 真夏斗

MF 18 上田 隼也

FW 17 藤井 奨也

FW 19 鶴野 怜樹

GK 1 板垣 沙亮

DF 4 柴田 崚司

DF 16 加古 佑作

MF 6 伊東 大介

MF 7 飯島 弘清

MF 12 菅生 潮人

MF 28 吉田 勇翔

FW 9 河上 晴日

FW 11 草場 勇斗

監督 南 健司