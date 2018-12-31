【全国高校サッカー選手権1回戦】旭川実業が和歌山北を突き放しての勝利

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、浦和駒場スタジアムで旭川実業高等学校(男子) vs 和歌山北高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、旭川実業は試合を有利に進め、和歌山北からリードを奪う展開。
前半終了時点で、旭川実業は1点、和歌山北は0点となる。
後半に入り、和歌山北は旭川実業のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、旭川実業は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、旭川実業は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ 旭川実業高等学校(男子)
GK 1 小竹 唯貴
DF 3 江嶋 直樹
DF 7 西川 知広 (Cap.)
DF 13 石川 蒼
DF 15 青木 駿汰
MF 5 藤本 詠稀
MF 6 河合 悠人
MF 8 山内 陸
MF 16 飯野 敬太
FW 10 西村 歩夢
FW 27 安藤 望
GK 17 桑島 瑠司
DF 21 喜多 俊介
MF 4 村口 幹汰
MF 9 遠藤 正志
MF 20 大間 歩
MF 30 鳴海 虎汰朗
FW 2 赤川 扇月
FW 18 金野 修那
FW 22 谷口 明典
監督 富居 徹雄
■ 和歌山北高等学校(男子)
GK 1 得津 颯志
DF 2 黒松 竜大
DF 4 松本 修造 (Cap.)
DF 5 岡本 昌浩
DF 22 清水 陽斗
MF 6 井上 晴貴
MF 7 中川 愛斗
MF 8 上田 樹生
MF 10 田村 凌我
FW 9 桂 梨恩
FW 11 楠見 歩希
GK 17 石橋 斗夢
DF 15 米川 柾
DF 23 妹背 弘毅
MF 12 伊藤 瑠我
MF 14 鶴田 和希
MF 25 中屋 愛斗
FW 3 西川 太陽
FW 13 大石 智生
FW 18 堀尾 大貴
監督 中村 大吾