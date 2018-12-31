【全国高校サッカー選手権1回戦】旭川実業が和歌山北を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、浦和駒場スタジアムで旭川実業高等学校(男子) vs 和歌山北高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、旭川実業は試合を有利に進め、和歌山北からリードを奪う展開。

前半終了時点で、旭川実業は1点、和歌山北は0点となる。

後半に入り、和歌山北は旭川実業のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、旭川実業は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは2 - 0となり、旭川実業は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 旭川実業高等学校(男子)

GK 1 小竹 唯貴

DF 3 江嶋 直樹

DF 7 西川 知広 (Cap.)

DF 13 石川 蒼

DF 15 青木 駿汰

MF 5 藤本 詠稀

MF 6 河合 悠人

MF 8 山内 陸

MF 16 飯野 敬太

FW 10 西村 歩夢

FW 27 安藤 望

GK 17 桑島 瑠司

DF 21 喜多 俊介

MF 4 村口 幹汰

MF 9 遠藤 正志

MF 20 大間 歩

MF 30 鳴海 虎汰朗

FW 2 赤川 扇月

FW 18 金野 修那

FW 22 谷口 明典

監督 富居 徹雄

■ 和歌山北高等学校(男子)

GK 1 得津 颯志

DF 2 黒松 竜大

DF 4 松本 修造 (Cap.)

DF 5 岡本 昌浩

DF 22 清水 陽斗

MF 6 井上 晴貴

MF 7 中川 愛斗

MF 8 上田 樹生

MF 10 田村 凌我

FW 9 桂 梨恩

FW 11 楠見 歩希

GK 17 石橋 斗夢

DF 15 米川 柾

DF 23 妹背 弘毅

MF 12 伊藤 瑠我

MF 14 鶴田 和希

MF 25 中屋 愛斗

FW 3 西川 太陽

FW 13 大石 智生

FW 18 堀尾 大貴

監督 中村 大吾