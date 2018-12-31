【全国高校サッカー選手権1回戦】富山第一が攻防の末、西京から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、フクダ電子アリーナで富山第一高等学校(男子) vs 山口県立西京高等学校(男子)の試合が行われました。

富山第一は西京を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、富山第一、西京共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは富山第一の方であった。

最終スコアは3 - 2となり、富山第一は、1点差で西京を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 富山第一高等学校(男子)

GK 1 近藤 昭宏

DF 2 武内 秀和

DF 3 多賀 稔人

DF 5 中田 青 (Cap.)

DF 29 真田 滉大

MF 6 橋爪 晃広

MF 7 山田 桂大

MF 10 小森 飛絢

MF 13 加治 駿佑

FW 8 佐々木 大翔

FW 9 中崎 拓未

GK 21 澤 和輝

DF 4 倉田 歩武

DF 20 坂本 慎嗣

DF 30 孝井 捺希

MF 17 高木 俊希

MF 23 平 康生

MF 24 池田 光希

FW 15 林 拓真

FW 19 寺尾 陸

監督 大塚 一朗

■ 山口県立西京高等学校(男子)

GK 1 永見 泰樹

DF 4 伊藤 大貴 (Cap.)

DF 6 柳井 浩志

DF 13 西﨑 樹

DF 14 服部 巧

MF 7 村重 尋也

MF 8 部坂 大河

MF 9 池田 柊

MF 11 木村 悠人

MF 19 齊藤 龍馬

FW 10 冨田 大登

GK 12 平山 拓海

DF 2 佐村 大樹

DF 3 山下 葵

MF 5 三﨑 竜之介

MF 15 別府 寛聡

MF 18 伊藤 晟吾

MF 23 平田 琉人

MF 29 前田 唯翔

FW 30 小縣 信斗

監督 渡邉 修身