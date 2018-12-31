【全国高校サッカー選手権1回戦】尚志が神村学園をPK戦で制す

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、NACK5スタジアム大宮で尚志高等学校(男子) vs 神村学園高等部(男子)の試合が行われました。

前半、尚志と神村学園は0 - 0の同点で折り返します。後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、後半終了時点で1 - 1での同点となりました。勝負はPK戦で決着となり、尚志が、神村学園を5 - 4にてPKで下し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 尚志高等学校(男子)

GK 1 森本 涼太

DF 2 石川 竣祐

DF 4 フォファナ マリック

DF 5 沼田 皇海

DF 20 黒澤 誓哉

MF 6 坂下 健将

MF 8 菅井 泰祥

MF 15 大川 健 (Cap.)

MF 17 吉田 泰授

FW 7 二瓶 由嵩

FW 9 染野 唯月

GK 16 鈴木 康洋

DF 14 高橋 海大

DF 19 金本 周作

DF 29 中西 草馬

MF 11 加瀬 直輝

MF 12 大峡 龍冴

MF 18 河村 匠

MF 27 富岡 理久

FW 10 伊藤 綾汰

監督 仲村 浩二

■ 神村学園高等部(男子)

GK 1 坂ノ下 陸

DF 3 隈元 聖也

DF 5 島田 龍也

DF 8 軸丸 広大

DF 13 大森 大司

MF 2 内村 倫

MF 6 山野 卓人

MF 12 濱屋 悠哉

MF 14 深港 壮一郎 (Cap.)

FW 7 和田 駿斗

FW 9 新田 龍生

GK 17 洪 陣榮

DF 4 鵜木 大地

MF 10 中島 吏九

MF 11 則松 卓也

MF 15 永吉 飛翔

MF 18 大高 聖也

MF 21 野邊 滉生

MF 22 中村 太哉

FW 19 若松 勇斗

監督 有村 圭一郎