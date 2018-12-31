【全国高校サッカー選手権1回戦】丸岡が東山をPK戦で制す

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月31日 (月)、ニッパツ三ツ沢球技場で福井県立丸岡高等学校(男子) vs 東山高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、丸岡と東山は1 - 1の同点で折り返します。後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、後半終了時点で2 - 2での同点となりました。勝負はPK戦で決着となり、丸岡が、東山を5 - 4にてPKで下し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 福井県立丸岡高等学校(男子)

GK 1 倉持 一輝

DF 2 遠藤 悠生

DF 3 十九波 賢信

DF 5 北 龍斗

DF 7 松下 大真

MF 8 小林 晃喜

MF 10 宮永 任 (Cap.)

MF 13 馬場 脩介

FW 9 田海 寧生

FW 11 明間 希

FW 18 中村 晃大

GK 17 山口 和真

DF 19 古川 司

DF 22 飯田 晃明

MF 4 角山 暉

MF 6 山下 深志

MF 14 川中 浩夢

MF 16 宮本 椋平

MF 24 田中 悠斗

FW 15 小野木 龍成

監督 小阪 康弘

■ 東山高等学校(男子)

GK 1 荒木 光汰

DF 2 木下 誠太

DF 3 井上 竜稀

DF 4 清原 航平

DF 22 小西 祐太朗

MF 7 宇賀神 拓世

MF 11 中山 翔

MF 14 倉貫 直人 (Cap.)

MF 18 飯田 敏基

FW 9 長坂 大陸

FW 10 久乘 聖亜

GK 17 古髙 龍生

DF 5 見上 瑞紀

DF 12 松井 駿也

DF 19 中島 大喜

DF 23 藤原 海李

MF 6 片岡 宥人

MF 8 掛見 直央

MF 16 矢原 直杜

FW 20 大八木 陽一

監督 福重 良一