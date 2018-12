女性芸能人に衣装に関するトラブルが発生してしまうこともしばしば。

2018年、しらべぇが報じた女性芸能人の「ポロリ事件」について、閲覧数やSNSでとくに反響の大きかったものを3つ、番外編として1つご紹介したい。

■浜崎あゆみ、衣装からバストがハミ出る?

GM☀️ ・ ・ 今日も真っ直ぐに大切に全力で夢を。 ・ 行くぜ福島!!!!!!!! ・ ・ ・ #TROUBLEツアー20182019 #show11 ・ Photo by @masayukikamo

歌手の浜崎あゆみが11月20日に自身のインスタグラムにライブツアー中のオフショットを公開。胸の位置にある衣装からハミでる肌色の膨らみに注目が集まり、「胸だとしたらポロリしてもおかしくない」と言った声が続出。

しかし、「手首では?」「肘だと思う」との声も相次ぎ、歌姫のミステリアスな写真にインターネット上が一時騒然となった。

→記事はこちら

■『24時間テレビ』深夜にポロリ放送事故

8月26日放送の『24時間テレビ』(日本テレビ系)の深夜枠『しゃべくり007』(同系)では、「女性芸能人のリアクション対決」を実施。

鈴木奈々が「邪魔だから…」と、履いていたサロペットを脱ぎジャージ姿になると、対抗心を燃やした森三中・大島美幸も「私も」と穿いていた黄色いボトムスを脱ぎ始めた。すると、ボトムスと一緒に何もかも脱げてしまったのか、カメラにキワドイ光景が飛び込みスタジオは一時騒然。

森三中の黒沢かずこ、村上知子が「ダメー!」と叫びながら大島のTシャツを引っ張って下半身を隠し、何とかその場を凌いだ。

→記事はこちら

■水着が脱げて下半身露出の大惨事

12月9日放送の『世界の果てまでイッテQ!』(日本テレビ系)では、新たに発足する「イッテQ! 遠泳部」のメンバー選考会の様子をオンエア。

いとうあさこが気合の入った紐ビキニで見事な泳ぎを披露するも、25メートルを泳ぎ切る途中でまさかのビキニパンツが脱げてしまう緊急事態が発生。下半身が完全に露出した状態でプールサイドに上がろうとするいとうを、共演者らが全力で阻止。

司会の内村光良からは「退場」の指示が下され、視聴者からも「下ポロリの衝撃」に賛否両論の声があがった。

→記事はこちら

■番外編:安めぐみ、スカートから下着が透ける?

(画像は

安めぐみ公式Instagram

のスクリーンショット)

8月21日放送の『ヒルナンデス!』(日本テレビ系)では、「格安コーデバトル」に安めぐみが参戦。近藤千尋がセレクトしたタイトスカートを見事に着こなして見せた安だが、放送を見た視聴者からは「スカートから黒い下着が透けて見える」といった声が続出する事態に。

編集部で安が着用したスカートの通販ページを確認したところ、「裏地あり」との記載を確認。実際には下着は透けていなかったと思われるが、大人の色気が溢れる安に「黒の下着を穿いてほしい」という視聴者のイメージが先行してしまったのかもしれない。

→記事はこちら

生放送中のハラハラするポロリ放送事故から、大胆なネタポロリまで。2018年は様々なポロリ事故が報じられた。