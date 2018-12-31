话题：普京日历在日热卖 连续3年居LOFT销量首位

【共同社莫斯科12月31日电】日本生活杂货店“LOFT”在国内销售的2019年日历“名人类”中，俄罗斯总统普京连续3年居首。LOFT指出其受欢迎的理由称：“可能是因为日历上的私人照片与电视上看到的印象有反差。”在俄罗斯有人表示欢迎称“这是有助于改善对日关系的现象”。

在日本国内拥有116家店铺的LOFT从2016年起出售普京日历。LOFT称自身“差不多是国内唯一一家（卖普京日历的）大型零售店”。今年普京日历销量超过了第二名因主演电视剧而人气高涨的日本演员田中圭，以及第三名成功卫冕奥运男子花滑冠军的羽生结弦，以与第二名约2倍的差距连续三年占据首位。

LOFT出售台历、挂历等共3种日历，已经售罄。普京与秋田县知事赠送的秋田犬亲密接触、赤裸上身休闲的照片等收录其中。据称购买的顾客中女性似乎略多于男性。

莫斯科中心地区的著名书店内普京的日历也很受欢迎。女性店员介绍称：“购买的人有政府机构的公务员、来自前苏联各国的人、普通市民等，范围很广。”不过在俄罗斯对生肖有兴趣的人也不在少数，据称“猪”日历的销量达到普京的约4倍。一名俄罗斯前工程师（70岁）表示“虽然支持普京，但每天在电视上看已经足够了”，该人买了小猫日历。

关于日本的普京日历热，多名俄罗斯顾客接受采访称：“我认为在推进与日本的和平条约缔结谈判上，这是很好的倾向。”（完）