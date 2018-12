2019年1月日本初上陸！【Netflix／Amazonプライム／Hulu】新ドラマ紹介

Netflix、Amazonプライム、Huluで配信されるドラマの中から、2019年1月から配信される新ドラマ・シリーズをピックアップしました。日本初上陸のアメコミから捜査官ドラマまで、気になる新ドラマをチェックしてみましょう!

Netflixの新ドラマ

『Titans/タイタンズ』/1月11日配信スタート

DCコミックのバットマンの相棒だったロビン/ディック・グレイソンがゴッサムシティを離れ、デトロイトで悪党退治をする中で、超人的な力を持つ者と出会い、“タイタンズ”を結成するまでを描いたヒーロー・ドラマです。

Brenton Thwaites in Titans (2018)

© 2017 - Warner Bros. Television

自分の中にある魔力が制御できないレイチェルはディック・グレイソンに助けを求めます。彼女は悪魔トライゴンの娘で強い魔力を持つ後の“レイブン”。その他にも、コリアンダー/スターファイヤー、動物に変身するガーフィールド・ローガン/ビーストボーイ、ハンク・ホール/ホーク、ドーン・グレンジャー/ダブなど特殊能力を持った者たちが集結します。

Anna Diop, Ryan Potter, Brenton Thwaites, and Teagan Croft in Titans (2018)

ディック・グレイソン役には、『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』でヘンリー・ターナー 役として注目されたブレントン・スウェイツが抜擢されました。

アメリカで配信され早くも好評を得ており、シーズン2も製作されます。

Titans/タイタンズ | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト

『セックス・エデュケーション』/1月11日配信スタート

セックスセラピストの母親を持つオースティン・トンプソンは、人付き合いが苦手な童貞の男子高校生。

しかし、母親の影響で家には性教育に関する資料やビデオがあり、かつ性にオープンな会話で育った為、知識だけは豊富。

クラスメイトに誘われて、裏でセックスクリニックのようなものを開き、学生たちの悩み相談を受けるオースティンの学園生活を描いたコメディです。

オースティン役には「ヒューゴの不思議な発明」など子役から活躍していたエイサ・バターフィールド。母親役には、『X-ファイル』シリーズで有名なジリアン・アンダーソンが演じます。

Gillian Anderson and Asa Butterfield in Sex Education (2019)

セックス・エデュケーション | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト

『ブラック・アース・ライジング』/1月25日配信スタート

ルワンダの虐殺から救出されたケイトは、世界的に有名な国際人権弁護士のイブ・アッシュビーによってイギリスで育ちました。

やがて、虐殺に終止符を打った英雄であるはずの軍人サイモンが国際刑事裁判所で裁きを受ける事になります。

アフリカでは要人サイモンが、戦犯として西欧人が仕切る国際刑事裁判所で裁くことは正しいのか?ケイトは疑問を持ちながら正義を模索するも、国家を超えた法や権力が立ち塞がり・・・。

国際問題を、緊張感あるスリリングな展開で描くサスペンスです。

Michaela Coel in Black Earth Rising (2018)

© WARNING: Use of this copyright image is subject to the terms of use of BBC Pictures' Digital Picture Service (BBC Pictures) as s

ブラック・アース・ライジング | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト

『キングダム』/1月25日配信スタート

朝鮮時代、死んだ王が蘇った事から、死者がゾンビになって人々に襲い掛かる疫病が蔓延し、皇太子のチャンを中心にゾンビの脅威に立ち向かい、死闘を繰り広げるスリラーです。

『ロマノフ家の末裔 ~それぞれの人生~』/1月11日配信スタート

ロシア帝国を統治してきたロマノフ家。1917年にロマノフ朝が滅亡し、1918年にロマノフ家の帝室断絶されました。

2008年には、ロシア連邦最高裁判所によってロマノフ家の名誉回復が認められました。

そんなロマノフ家の末裔だと信じている人々を描いた1話完結のアンソロジー・ドラマです。

アンソロジードラマは、『ブラック・ミラー』が人気となりました。

長くて結末が見えない連続ドラマにストレスを感じる人には、1話で映画のようなクオリティのドラマを楽しむ事ができるので満足度も充分あるでしょう。

Diane Lane, Aaron Eckhart, Amanda Peet, Noah Wyle, Christina Hendricks, Ron Livingston, Radha Mitchell, Andrew Rannells, John Slattery, Corey Stoll, Kathryn Hahn, Jack Huston, and Ellen Marguerite Cullivan in The Romanoffs (2018)

https://www.imdb.com/title/tt6599482/mediaviewer/rm3461839872

ノア・ワイリーやダイアン・レインなどがメインキャストとして出演しています。

Noah Wyle and Kerry Bishé in The Romanoffs (2018)

『t@gged/タグド』/1月9日配信スタート

写真や出来事を投稿して日常的に使用しているSNS。秘密を抱えた女子高生のローワンとヘンリー、エリシアに、“モンキーマン”という知らないアカウントからタグ付きでメッセージ動画が送られてきました。

その動画には銃で撃たれたクラスメイトの姿が映っていて、そこから三人は“モンキーマン”の標的となり次々と恐ろしい目に遭い追い詰められていきます。彼女たちは犯人の正体を突き止めようとするも、周囲は疑わしい人間ばかりで・・・。

『プリティ・リトル・ライヤーズ』のような学園スリラーです。

Lulu Antariksa, Lia Marie Johnson, and Katelyn Nacon in T@gged (2016)

https://www.imdb.com/title/tt5881326/mediaviewer/rm2823293440

© AwesomenessTV

『ホルト・アンド・キャッチ・ファイア 制御不能な夢と野心』/1月19日配信スタート

AT&TやDELL、ヒューレット・パッカード、テキサス・インストルメンツ等のIT企業があるアメリカのテキサス州ダラスで、PC(パーソナル・コンピューター)の黎明期を迎えた80年代を描いたドラマです。

1983年、IBMがPCを発表し市場を独占する中、元IBMのジョー・マクミランは、カーディフ・エレクトリック社でPC部門を立ち上げ、IBMに対抗すべく、コンパクトでありながら優れた革新的なPCの製造に挑戦していきます。

アメリカのAMCで2014年~2017年まで放送されていたドラマが日本初放送します。

Annabeth Gish, Toby Huss, Scoot McNairy, Kathryn Newton, Lee Pace, Kerry Bishé, Mackenzie Davis, and Susanna Skaggs in Halt and Catch Fire (2014)

『GONE/ゴーン』/1月18日配信スタート

幼い頃に誘拐された女性キット・“キック”・ラニガンは、彼女を救出したFBI捜査官の一人フランクによって衛術や武闘を学び、自身を危険から身を守る術を学ぶことによって過去のトラウマを乗り越えました。

大人になったキックは、フランクが立ち上げた誘拐事件専門の特捜チームに加わり、誘拐犯から人々を救おうと奮闘していきます。誘拐や失踪事件を解決していく捜査官ドラマです。

フランク役には、『セックス・アンド・ザ・シティ』や『グッドワイフ』で有名なクリス・ノースが演じます。

Chris Noth, Danny Pino, and Leven Rambin in Gone (2017)

GONE/ゴーン が見放題! | Hulu(フールー) 【お試し無料】